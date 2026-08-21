Plan canje de televisores: cómo obtener un Smart TV nuevo entregando tu aparato viejo

Ya pasó el Mundial, pero faltan pocos para Navidad o el Día de la Madre y cualquier excusa es válida al momento de comprar un televisor o Smart TV nuevo, con una pantalla gigante de 85 o 98 pulgadas y que posea la última tecnología en imagen y sonido. Más allá de las razones, una de las empresas líderes en este tipo de aparatos posee un plan canje por el que se puede conseguir uno nuevo a menos de la mitad de su precio.
De hecho, el televisor es uno de los electrodomésticos de mayor uso en las casas, y también es de los que más desgaste de su vida útil posee. Se calcula que no duran más de diez años, por lo que su renovación es siempre tema de conversación cada cierto tiempo, a veces de manera voluntaria y otras, las de más mala suerte, de forma obligada a causa de un desperfecto.
Cómo es el plan canje de televisores
La empresa que posee este plan canje de televisores Smart TV es Samsung. El objetivo de la empresa es, claramente, vender sus artículos apelando a dos ventajas: menor precio y ofrecer la última tecnología de bajo consumo.
Entre las ventajas con las que se cuenta en este plan canje de Samsung es que los televisores ya tienen un descuento previo y a ese se le suma el monto por el que se recibe el Smart TV que las personas quieran entregar. En tanto, si el saldo restante se paga en una sola cuota se ofrece un tercer descuento. O, en todo caso, el dinero restante se puede pagar en cuotas sin interés.
Incluso, este plan canje está abierto para cualquier persona, ya que el televisor que se entrega puede ser de cualquier marca, lo único que se exige es que se encuentre funcionando.
Qué televisores Smart TV se pueden conseguir con este plan canje
Samsung, en su sitio web, ha dispuesto más de 20 televisores smart TV para que las personas puedan seleccionar cuáles quieren. Estos van desde las 43 pulgadas hasta las 98 pulgadas y todos presentan tecnología de última generación en cuanto a sonido e imagen.
En cuanto al ahorro, se pueden conseguir Smart TV nuevos a menos del 40% de su valor en las tiendas.
En pocas palabras
- Plan Canje Samsung: Ofrece Smart TV de hasta 98" a cambio de televisores viejos.
- Ahorro y Tecnología: Permite adquirir nuevos modelos con hasta un 40% de descuento y tecnología de bajo consumo.
- Condiciones Flexibles: El TV a entregar puede ser de cualquier marca, siempre que esté en funcionamiento.