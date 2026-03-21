Plan Canje celulares: la guía completa para renovar tu Motorola entregando tu usado

Una vez en el local, el procedimiento hay que seguir estos pasos:

Inspección técnica: nn asesor especializado evalúa el equipo en pocos minutos.

Cotización: se informa al usuario el monto que recibirá a cambio, basado en el modelo y el estado del terminal.

Voucher de descuento: se entrega un bono que se aplica de forma instantánea para la compra del nuevo smartphone.

Modelos disponibles para la renovación

El beneficio aplica para una amplia variedad de dispositivos, permitiendo a los usuarios saltar desde gamas de entrada hasta los modelos más avanzados de la marca. Entre las opciones elegibles se encuentran:

Línea Moto G: equilibrio entre precio y rendimiento.

Línea Motorola Edge: el segmento de alta gama y diseño premium.

Motorola Razr: la familia de dispositivos plegables icónicos.

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Plan canje Motorola: requisitos y estado del equipo a entregar

Para que un celular sea aceptado en el programa, debe cumplir con ciertas condiciones básicas de funcionamiento:

Funcionalidad general: el equipo debe encender y funcionar correctamente.

Componentes: se verificará el estado de la pantalla, los botones y la batería.

Daños estéticos: las marcas de uso serán evaluadas por el asesor para determinar el valor final del voucher.

Pantallas dañadas: si el display presenta roturas, el equipo aún puede ser considerado, siempre y cuando el daño no impida su funcionamiento total. En este caso, el valor asignado será proporcional al estado.

Importante: El Plan Canje acepta dispositivos de cualquier marca, no solo de Motorola.

Recomendaciones antes de entregar tu equipo

Para proteger la privacidad y asegurar una transacción exitosa, Motorola sugiere realizar los siguientes pasos antes de acudir a la tienda:

Respaldo: realizar una copia de seguridad de fotos, contactos y archivos.

Seguridad: eliminar todas las contraseñas de bloqueo y cuentas vinculadas.

Limpieza de datos: restablecer el dispositivo a los valores de fábrica.

Hardware: no olvidar quitar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria externa.

Para consultar el listado completo de modelos elegibles y obtener más detalles, los usuarios pueden ingresar al siguiente sitio oficial.