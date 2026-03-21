En un contexto donde la actualización tecnológica es constante, Motorola Argentina sostiene su Plan Canje, un programa desarrollado en alianza con la compañía Assurant.
Plan Canje celulares: la guía completa para renovar tu Motorola entregando tu usado
La marca mantiene vigente en Argentina su programa de recambio tecnológico. Permite entregar equipos de cualquier fabricante como parte de pago, facilitando el acceso a modelos de gama media y alta con un ahorro significativo
Esta iniciativa no solo busca facilitar la compra de nuevos dispositivos, sino que también apuesta a la sustentabilidad: según datos de la empresa, reacondicionar 1.000 equipos ayuda a evitar aproximadamente 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono.
Cómo canjear teléfonos Motorola
El proceso está diseñado para ser inmediato y presencial. Los usuarios interesados deben acercarse con su dispositivo actual a las tiendas oficiales de la marca, que incluyen 8 Motorola Flagship Stores (6 en Buenos Aires, 1 en Salta y 1 en Córdoba) y 29 Motorola Stores ubicados en los principales shoppings de todo el país.
Una vez en el local, el procedimiento hay que seguir estos pasos:
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Inspección técnica: nn asesor especializado evalúa el equipo en pocos minutos.
Cotización: se informa al usuario el monto que recibirá a cambio, basado en el modelo y el estado del terminal.
Voucher de descuento: se entrega un bono que se aplica de forma instantánea para la compra del nuevo smartphone.
Modelos disponibles para la renovación
El beneficio aplica para una amplia variedad de dispositivos, permitiendo a los usuarios saltar desde gamas de entrada hasta los modelos más avanzados de la marca. Entre las opciones elegibles se encuentran:
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Línea Moto G: equilibrio entre precio y rendimiento.
Línea Motorola Edge: el segmento de alta gama y diseño premium.
Motorola Razr: la familia de dispositivos plegables icónicos.
Plan canje Motorola: requisitos y estado del equipo a entregar
Para que un celular sea aceptado en el programa, debe cumplir con ciertas condiciones básicas de funcionamiento:
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Funcionalidad general: el equipo debe encender y funcionar correctamente.
Componentes: se verificará el estado de la pantalla, los botones y la batería.
Daños estéticos: las marcas de uso serán evaluadas por el asesor para determinar el valor final del voucher.
Pantallas dañadas: si el display presenta roturas, el equipo aún puede ser considerado, siempre y cuando el daño no impida su funcionamiento total. En este caso, el valor asignado será proporcional al estado.
Importante: El Plan Canje acepta dispositivos de cualquier marca, no solo de Motorola.
Recomendaciones antes de entregar tu equipo
Para proteger la privacidad y asegurar una transacción exitosa, Motorola sugiere realizar los siguientes pasos antes de acudir a la tienda:
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Respaldo: realizar una copia de seguridad de fotos, contactos y archivos.
Seguridad: eliminar todas las contraseñas de bloqueo y cuentas vinculadas.
Limpieza de datos: restablecer el dispositivo a los valores de fábrica.
Hardware: no olvidar quitar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria externa.
Para consultar el listado completo de modelos elegibles y obtener más detalles, los usuarios pueden ingresar al siguiente sitio oficial.