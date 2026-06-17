Pescando la historia: un hombre descubrió una espada medieval en el fondo de un río

En aquellos tiempos, estos objetos no representaban herramientas comunes para todos los combatientes. Las lanzas y las hachas resultaban más baratas y fáciles de producir en los talleres locales. La posesión de un arma de estas características otorgaba prestigio y reflejaba una posición social elevada dentro de la comunidad.

Los trabajos del museo

espada setuxio La enorme espada está sorprendentemente bien conservada.

El personal del museo coordinó el traslado de la pieza hacia la Universidad Nicolás Copérnico de Toru. Los especialistas de dicha institución iniciarán las tareas de conservación para detener el deterioro del metal. El cambio de ambiente suele acelerar los daños en materiales recuperados de entornos acuáticos.

Los científicos aplicarán radiografías y estudios metalúrgicos para detectar marcas ocultas bajo el óxido acumulado. Todavía no existen certezas sobre las razones por las cuales el objeto terminó en el fondo del agua. La cercanía de una antigua fortaleza a cuatro kilómetros ofrece una línea de investigación para los expertos.