El descubrimiento de una pieza histórica cambió el día de un pescador en Polonia. Mirosaw Tucholski preparaba sus herramientas habituales en la orilla del río Warta cuando notó un objeto extraño entre las piedras y la arena. La bajada repentina del caudal dejó a la vista un elemento metálico cubierto por la corrosión.
Pescando la historia: un hombre descubrió una espada medieval en el fondo de un río
Un vecino de la localidad de Wronki propició un hallazgo arqueológico histórico mientras ordenaba sus cañas de pescar junto al agua
El pescador decidió retirar el artículo y entregarlo al Museo de la Región de Wroniec para su correspondiente evaluación. El arqueólogo Ryszard Pietrzak realizó una primera inspección visual del objeto. Los datos preliminares indicaron que la estructura corresponde a una espada fabricada durante el siglo XI, un periodo vinculado a la primera dinastía Piast.
El descubrimiento de un tesoro
La arqueología local sumó un elemento de enorme valor científico para la región de Gran Polonia. Las dimensiones registradas muestran una hoja de 76 centímetros de longitud y una guarda de 12,5 centímetros de ancho. El análisis tipológico comparativo ubica el arma en una época de consolidación política y cambios sociales profundos en el territorio polaco.
En aquellos tiempos, estos objetos no representaban herramientas comunes para todos los combatientes. Las lanzas y las hachas resultaban más baratas y fáciles de producir en los talleres locales. La posesión de un arma de estas características otorgaba prestigio y reflejaba una posición social elevada dentro de la comunidad.
Los trabajos del museo
El personal del museo coordinó el traslado de la pieza hacia la Universidad Nicolás Copérnico de Toru. Los especialistas de dicha institución iniciarán las tareas de conservación para detener el deterioro del metal. El cambio de ambiente suele acelerar los daños en materiales recuperados de entornos acuáticos.
Los científicos aplicarán radiografías y estudios metalúrgicos para detectar marcas ocultas bajo el óxido acumulado. Todavía no existen certezas sobre las razones por las cuales el objeto terminó en el fondo del agua. La cercanía de una antigua fortaleza a cuatro kilómetros ofrece una línea de investigación para los expertos.