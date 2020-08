Diario UNO

Una peligrosa moda se instala en el mundo y Mendoza no se queda afuera de esto. Se trata del uso del desinfectante dióxido de cloro como un “remedio casero” para curar dolores, infecciones, alergias entre otras cosas. Advirtieron que este uso puede traer graves consecuencias a la salud y que en la provincia se registraron al menos cuatro casos de personas que ingirieron esta sustancia.

Sergio Saracco, experto en toxicología y director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de consumo de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, dijo a Radio Nihuil que el dióxido de cloro se promociona como “la panacea” en muchas publicaciones en redes sociales muy poco serias y sin ningún sustento científico.

“El dióxido de cloro o el clorito de sodio es un desinfectante dentro de la familia de hipoclorito de sodio, la lavandina, que cumple funciones para blanquear. Se usa en la industria del papel para blanquearlo, como desinfectante para potabilizar el agua, como se usa la lavandina o el cloro, en muy bajas concentraciones diluido en litros de agua y también es usado para otros procedimiento como la desinfección de objetos inertes”, indicó Saracco y agregó: “Nada tiene que ver con la exposición a esta sustancia por vía oral. Algunos la promocionan por vía endovenosa, que es una locura total, y otros hasta para nebulizarlos”.

El especialista señaló que cada vez es más frecuente encontrar casos de intoxicaciones y daños severos en la salud por la ingesta de este químico en todo el mundo. Esto “despertó una respuesta de toda las sociedades científicas iberoamericanas donde se alertó sobre esta situación y se hizo eco la Organización Panamericana de la Salud con publicaciones para dar información a la población para no caer en esta trampa que a veces con un sustento falas genera la esperanza de encontrar la solución a una enfermedad en donde no solo no produce ningún beneficio a esta patología que quieren tratar, sino que generan cuadros tóxicos a nivel intestinal, sanguíneo, hepático que es severo”.

“En Mendoza tuvimos cuatro casos que nos consultaron colegas por asistencia a pacientes que lo tomaron por indicación, recomendación o búsqueda en las redes, que cuando uno ve estos anuncios son bastante creíbles, pero no tienen ningún aval que los funden. No hay evidencia científica que demuestre esto”, aclaró Saracco.

Explicó que produce daños en boca, en el esófago, en el estomago y los pacientes tienen procesos importantes y que en algunos casos “llegaron a intolerancia alimentaria. Además produce alteración a nivel bacteriana, a nivel del intestino, que terminan en diarreas importantes que muchas veces les cuesta semanas recuperarse por el daño que produce la estructura intestinal”.

Esas son las consecuencias de consumir bajas dosis diluidas en agua, pero en el caso de que sea mayor o cometer un error las consecuencias pueden ser peores y pueden llegar hasta causar la muerte: “Afecta la estructura cardiaca, se daña la conducción eléctrica del corazón, además de provocar edema de glotis o edema de pulmón”, entre otras consecuencias graves para la vida.

Al alcance de todos

El problema de esto es que el dióxido de cloro es un producto que se consigue en cualquier casa de limpieza debido a que es un producto que no está prohibido, ya que se usa para la desinfección en los hogares.

“El hecho es confundir la acción que tienen sobre una superficie, donde uno aplica estos desinfectantes y va a actuar destruyendo e inactivando bacterias, virus y hongos, como se usa en el hogar, que es muy distinto a ponérselo dentro de uno creyendo que va a matar la bacteria de la neumonía, o el virus del coronavirus o cualquier otra afección y esto es altamente peligroso”, sostuvo Sergio Saracco.

“Cuando usemos cualquier producto químico recordemos que la dosis hace al tóxico”, expresó el especialista y recordó que la medida correcta para la desinfección en las casas es de 0,1% de la sustancia diluida en un litro de agua, y de esa manera, en el lapso de 5 minutos destruye los virus y bacterias.