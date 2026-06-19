Para lograr una mirada sensual e imponente no es necesario dominar técnicas sofisticadas de maquillaje. Pero, sí es cierto que con algunos trucos de belleza podrás darle a los ojos el protagonismo que merece, independientemente de que sean marrones, verdes o celestes.
Cómo usar el maquillaje en los ojos para conseguir una mirada sensual, imponente y cautivadora
Los expertos de Maybelline New York brindan trucos para cambiar rotundamente la mirada a través del maquillaje
Trucos de maquillaje para conseguir una mirada imponente
Siguiendo las recomendaciones de los expertos de la prestigiosa firma cosmética Maybelline New York, existen trucos que generan un impacto visual inmediato. Por lo tanto, con estas recomendaciones podrás lograr un resultado imponente y cautivador sin necesidad de perder mucho tiempo frente al espejo.
El primer truco consiste en redefinir el uso del color. Aunque el delineador negro se considera un clásico vigente en el maquillaje, la realidad es que puede endurecer las facciones y resultar menos favorecedor si lo que buscás es un acabado suave y sofisticado. El secreto profesional es utilizar un delineador marrón.
Para asegurar una sintonía estética perfecta en los ojos, debés acompañarlo con una máscara de pestañas de este mismo color, logrando una armonía mucho más orgánica que la de un negro intenso. Dejá esta última tonalidad oscura exclusivamente reservada para tus looks de noche.
Además, también podés abrir de par en par tu mirada utilizando un delineador blanco. La clave del éxito con este maquillaje es aplicarlo únicamente en la zona del lagrimal y a lo largo. Este pequeño toque de luz creará la ilusión óptica de que tus ojos son notablemente más grandes y están descansados, borrando cualquier rastro de fatiga.
Por otro lado, respecto a la aplicación del color en los párpados, la sugerencia de los profesionales pasa por no complicarse con la sombra de ojos. Un buen truco de maquillaje pasa por esparcir una sola sombra de intensidad media por todo el párpado.
Si buscás mayor profundidad, podés combinar una tonalidad clara en la mitad interior con una más oscura en la zona externa. La regla de oro es difuminar perfectamente la zona donde se juntan ambos pigmentos para evitar un corte visual drástico.
Por último, y no menos importante, es fundamental que tus labios no le roben el protagonismo a tus ojos. Para mantener el balance, optá por el uso de glosses ligeros o aplicá el labial directamente con la yema del dedo. Este último truco de maquillaje te permitirá conseguir el efecto de labio mordido, logrando que la mirada sea la verdadera protagonista.