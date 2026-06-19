Cómo usar el maquillaje en los ojos para conseguir una mirada sensual, imponente y cautivadora

Para asegurar una sintonía estética perfecta en los ojos, debés acompañarlo con una máscara de pestañas de este mismo color, logrando una armonía mucho más orgánica que la de un negro intenso. Dejá esta última tonalidad oscura exclusivamente reservada para tus looks de noche.

belleza maquillaje Poné en práctica cualquiera de estos trucos de belleza.

Además, también podés abrir de par en par tu mirada utilizando un delineador blanco. La clave del éxito con este maquillaje es aplicarlo únicamente en la zona del lagrimal y a lo largo. Este pequeño toque de luz creará la ilusión óptica de que tus ojos son notablemente más grandes y están descansados, borrando cualquier rastro de fatiga.

Por otro lado, respecto a la aplicación del color en los párpados, la sugerencia de los profesionales pasa por no complicarse con la sombra de ojos. Un buen truco de maquillaje pasa por esparcir una sola sombra de intensidad media por todo el párpado.

Si buscás mayor profundidad, podés combinar una tonalidad clara en la mitad interior con una más oscura en la zona externa. La regla de oro es difuminar perfectamente la zona donde se juntan ambos pigmentos para evitar un corte visual drástico.

maquillaje ojos El maquillaje puede cambiar rotundamente la mirada de cualquier persona.

Por último, y no menos importante, es fundamental que tus labios no le roben el protagonismo a tus ojos. Para mantener el balance, optá por el uso de glosses ligeros o aplicá el labial directamente con la yema del dedo. Este último truco de maquillaje te permitirá conseguir el efecto de labio mordido, logrando que la mirada sea la verdadera protagonista.