Peligro: el electrodoméstico que puede prenderse fuego cuando se lo deja enchufado

¿Le damos buen uso a los artefactos?

Racionalizar el uso de la energía es clave para los tiempos que corren. Por eso, ser conscientes de que debemos ser responsables en su utilización nos va a permitir aprovecharlos más y correr menos riesgos.

Ahora bien, el mal uso de estos aparatos puede acarrearnos consecuencias. Dejar cargando el celular o el cargador solo conectado a la electricidad es un clásico, pero en esta oportunidad no hablamos de él.

Algunas vez se preguntaron cuál es el electrodoméstico que corre riesgo de prenderse fuego si lo usamos enchufado a 220 voltios durante mucho tiempo. ¡Adivinaron! Es la freidora de aire. Es otro usual y mal uso que además nos hace generar más energía que se verá reflejado en la boleta de luz a fin de mes.

No es la freidora, es el modo en que la usamos

Peligro freidora papas.jpg Cocinar comidas saludables y con buen sabor se logra en la freidora de aire. Pero luego hay que evitar dejarla enchufada

Si seguimos las recomendaciones del manual, seguro, el riesgo será menor.

Sus prestaciones nos permiten, además de ganar tiempo, preparar recetas saludables en menor tiempo y consumiendo menos cantidades de aceite, lo cual ayuda y mucho a nuestra salud y así comer saludable.

Por qué otras razones debemos desconectar la freidora

Es sabido que si están enchufados pero no les damos uso siguen recibiendo energía en modo Stand By.

Consumo innecesario de energía.

Aportar a la reducción de la huella ecológica.

Reducir riesgos de sobrecalentamiento y fallas que provoquen incendios.

Desgaste de los componentes de la freidora.

Demandaría reparaciones periódicas más seguido.

Corta vida útil.

Cuidar es ganar más tiempo de uso

Además de lo expuesto, otro argumento que agradecerá el bolsillo es que si el uso de la freidora es el correcto, su periodo de uso será mayor.

Si bien tienen un diseño adaptado para un uso por un periodo de tiempo relativamente corto, su cuidando detalles como no usarlo mucho tiempo conectado a la corriente eléctrica, no dejarlo enchufado cuando no se utiliza, resguardarlos de golpes y limpiarlos luego de cocinar, da margen a que su tiempo de vida útil se prolongue.

Haciendo un hábito de estas prácticas, las ganancias serán múltiples y menores los riesgos.