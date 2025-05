Peligra la continuidad de tres centros de rehabilitación para discapacitados en el Sur

La gerencia de tres centros rehabilitación para discapacitados dio a conocer que ya no cuenta con los recursos necesarios para seguir asistiendo a los pacientes que se atienden diariamente en General Alvear y San Rafael, (Nuevo Sol, Adolfo Calle y Cayetano Silva). Según denunciaron no recibieron las actualizaciones correspondientes en los valores de su servicio por parte de las obras sociales y las prepagas, conforme a la inflación y corren el riesgo de cerrar y 200 personas no podrían seguir su tratamiento. A nivel nacional exigen una Ley de Emergencia en Discapacidad.