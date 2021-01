Pediatras no quieren otro año sin chicos en las escuelas

"El documento empezó a ser elaborado en octubre. La SAP está organizada en comisiones y grupos de trabajo y se recogieron datos epidemiológicos, infectológicos, pediatría social y ambulatoria, medicina del deporte, derechos del niño... El documento concluye que se debe volver al colegio obviamente con condiciones de cuidado, regladas y teniendo en cuenta la situación epidemiológica en cada comunidad", comenzó diciendo la profesional.

Los temas abordado por Bogdanowicz en la entrevista se detallan a continuación.

La escuela, sitio seguro

"La infección tiene un impacto limitado en la pediatría. La mayoría de los chicos tiene poca o ninguna sintomotalogía. Las personas en general son más transmisoras cuanto mayor sintomotalogía presentan. Los chicos tienen una capacidad de transmisión que comienza equiparar la de los adultos recién a los 10 años. En ningún lugar donde abrieron los colegios y volvió la presencialidad se vio que exista un fuere impacto en la evolución de la epidemiología. Y no es que los chicos no se puedan enfermar ni que no puedan contagiar. Es más: es previsible que con la apertura de los colegios puedan aparecer algunos casos. Pero esto lo único que va a hacer es significar hay que seguir ajustando pautas de previsión y control".

"Con las modalidades acordadas, es decir con el sistema de burbujas, grupos pequeños, día y horarios alternos, cuidado en la actividad física siempre de preferencia al aire libre, tomando los recaudos sabiendo que los chicos muy permeables al cumplimiento de las consignas de distanciamiento, lavado de manos y uso de barbijos y teniendo cuenta que los docentes son esenciales y han sido incluidos en los planes de vacunación para los próximos días, la vuelta de la presencialidad es posible".

"Tardamos meses en que los chicos salieran un ratito, los fines de semana. Entonces vimos que comenzaron a presentar ansiedad, depresión, trastornos de alimentación de sueño y de lenguaje. lenguaje, estrés por tanto tiempo fuera del ámbito en el que se relaciona con sus pares... El colegio es muy importante y más para lo que tienen ciertas discapacidades".

Los cuidados

"El chico tiene que llegar de la escuela a casa y lavarse las manos. El hogar debe estar ventilado y limpio. Y hay que limitar el contacto con adultos mayores. Será sólo por un tiempo si se avanza en el plan de vacunación porque los próximos van a ser los mayores de 70 y luego los de 60 a 70. Mientras tanto hay que mantener las pautas de higiene evitando el abrazo y los besos con los adultos mayores".

La escuela tan necesaria

"Los chicos necesitan de la escuela no solo para adquirir conocimientos, sino para socializar, realizar actividad física, adquirir pautas madurativas. Obviamente todo tiene que ser dinámico y en estrecha relación con la marcha de la pandemia. Si en una comunidad hay un significativo aumento de contagios, habrá que cerrar la escuela por una o dos semanas. Lo que no podemos tener es un nuevo año completo con los chicos fuera de la escuela".

"A los papás les digo que estén tranquilos e inculcando siempre las pautas de higiene y de control. Tengan confianza en que la escuela, con protocolos y haciendo las cosas bien va a ser un lugar seguro".