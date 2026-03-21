Cruzar a Chile este sábado 21 de marzo por el Paso Cristo Redentor puede llevar bastante más tiempo del habitual. Las demoras del lado chileno superan las 2 horas, en medio de un fin de semana largo en Argentina.
Paso Cristo Redentor: más de 2 horas de demora complican el tránsito en Los Libertadores
El problema es para los vehículos particulares. En la aduana argentina no hay tardanzas, pese a que el paso a Chile estuvo cerrado el viernes 20 de marzo
Según informó personal del Sistema Integrado Cristo Redentor, en la aduana argentina -complejo Roque Carranza- no se registran demoras.
El cuello de botella está en el complejo Los Libertadores, es allí donde se concentran las esperas.
Dónde están las demoras en el Cristo Redentor
El principal problema se da en el lado chileno. En el complejo Los Libertadores, los vehículos particulares demoran unos 140 minutos para hacer aduana y continuar el viaje.
Sin embargo, en el predio Roque Carranza, del lado argentino, el tránsito de vehículos es fluido y sin complicaciones, según detallaron las autoridades del corredor bioceánico.
Hay que tener en cuenta el contexto, en el que se suma un fin de semana largo y el tránsito acumulado por el día de cierre del túnel internacional. La circulación hacia Chile se habilitó en la mañana de este sábado, luego de un pronóstico meteorológico adverso durante la jornada del viernes 20 de marzo.
Qué puede pasar en las próximas horas en alta montaña
El clima ha sido el gran protagonista de este fin de semana largo para los que optaron por viajar a Chile. El sábado las condiciones permitieron reabrir el cruce fronterizo y mantener el flujo de circulación, pero el domingo las condiciones podrían cambiar.
En el llano se espera una jornada agradable, con presencia de sol y temperaturas que podrían rondar los 25ºC.
Sin embargo, en la alta montaña hay pronóstico de nevadas durante todo el fin de semana, según el pronóstico del tiempo.
Con este escenario, recomiendan a quienes tengan previsto viajar mantenerse atentos a la evolución del clima y a los reportes oficiales, ya que la situación en el Paso Cristo Redentor puede cambiar en cuestión de horas.