Paso Cristo Redentor: más de 2 horas de demora complican el tránsito en Los Libertadores

Embed - Paso Cristo Redentor 21 de marzo Gentileza Osvaldo Valle

Dónde están las demoras en el Cristo Redentor

El principal problema se da en el lado chileno. En el complejo Los Libertadores, los vehículos particulares demoran unos 140 minutos para hacer aduana y continuar el viaje.

Sin embargo, en el predio Roque Carranza, del lado argentino, el tránsito de vehículos es fluido y sin complicaciones, según detallaron las autoridades del corredor bioceánico.

Hay que tener en cuenta el contexto, en el que se suma un fin de semana largo y el tránsito acumulado por el día de cierre del túnel internacional. La circulación hacia Chile se habilitó en la mañana de este sábado, luego de un pronóstico meteorológico adverso durante la jornada del viernes 20 de marzo.

Qué puede pasar en las próximas horas en alta montaña

El clima ha sido el gran protagonista de este fin de semana largo para los que optaron por viajar a Chile. El sábado las condiciones permitieron reabrir el cruce fronterizo y mantener el flujo de circulación, pero el domingo las condiciones podrían cambiar.

En el llano se espera una jornada agradable, con presencia de sol y temperaturas que podrían rondar los 25ºC.

Sin embargo, en la alta montaña hay pronóstico de nevadas durante todo el fin de semana, según el pronóstico del tiempo.

Con este escenario, recomiendan a quienes tengan previsto viajar mantenerse atentos a la evolución del clima y a los reportes oficiales, ya que la situación en el Paso Cristo Redentor puede cambiar en cuestión de horas.