Para mitigar la caída del consumo, el comercio de Mendoza abrirá sus puertas el sábado feriado

Dia del Padre El Día del Padre es una de las fechas más importantes para el comercio mendocino, por eso abrirán sus puertas este sábado feriado. Foto: archivo

La medida busca dar respuesta a una necesidad urgente del sector: aprovechar al máximo el sábado, que coincide con ser el día previo a la celebración del Día del Padre, históricamente considerada una de las jornadas de mayor movimiento, recaudación y actividad económica de todo el calendario anual.

El Día del Padre como un salvavidas frente a la recesión

La determinación de trabajar durante un feriado nacional no es casual y responde directamente al difícil contexto que atraviesan los comerciantes de la provincia. En los últimos meses, el rubro minorista mendocino viene registrando una merma considerable en el volumen de unidades vendidas, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el cambio en los hábitos de gasto de los consumidores, quienes han restringido las compras de artículos no esenciales como indumentaria, calzado y tecnología.

Por este motivo, los empresarios locales consideran que resignar un día de facturación en la víspera de una fecha tan significativa cultural y comercialmente hubiese significado un golpe letal para las metas financieras de junio. La apertura masiva del sábado funcionará como una suerte de "salvavidas" para intentar volcar al mercado interno las compras de regalos de último momento.

Desde Cecitys recordaron que, al tratarse de un feriado nacional, la legislación laboral vigente establece que los empleados de comercio que presten servicios durante esa jornada deberán percibir la remuneración correspondiente con los recargos de ley (pago doble), además de otorgárseles los francos compensatorios habituales. A pesar del costo laboral extra que esto representa para las pymes, los comerciantes coincidieron de manera unánime en que la expectativa de afluencia de público justifica plenamente levantar las persianas y apostar a un repunte en el centro mendocino.