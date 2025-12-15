La Ciudad de Mendoza informó que pondrá a disposición de los vecinos, turistas y comercios un resumen actualizado de las promociones bancarias disponibles con vistas a las fiestas de fin de año. Se trata de una iniciativa en uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, que busca facilitar el acceso a descuentos, reintegros y planes de pago especiales.
Para las compras navideñas, Ciudad dio a conocer las promociones bancarias vigentes en comercios del centro
La iniciativa incluye descuentos, reintegros y planes de pago especiales. Lo que hay que saber
La comuna destacó que diversas entidades financieras ofrecerán beneficios exclusivos para compras navideñas en los comercios del centro mendocino, con el objetivo de impulsar el consumo, fortalecer al sector comercial y brindar alternativas convenientes para quienes buscan adelantar o planificar la compra de sus regalos para estas fechas.
A continuación, desde el municipio informaron el detalle de todos los beneficios vigentes:
Banco Nación
Del 20 al 24 de diciembre. Pagando con Visa o Mastercard Crédito BNA.
Indumentaria, calzado, marroquinería, ópticas, accesorios, jugueterías y perfumerías:
25% de reintegro
Hasta 6 cuotas sin interés
Tope: $25.000 por compra
Librerías
25% de reintegro
Hasta 6 cuotas sin interés
Tope: $10.000 por compra
Plus para clientes que cobran haberes en BNA: 5% de descuento adicional (sin tope).
Naranja X
Del 21 al 24 de diciembre.En comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías.
30% de descuento
Tope: $30.000 por compra
Operaciones válidas con Plan Z y Plan 5
Banco Patagonia
Todos los jueves. Pagando con tarjetas Visa
15%, 20% o 25% de descuento, según el tipo de tarjeta
3 cuotas sin interés
Topes de reintegro: $15.000 / $20.000 / $25.000 según tarjeta
Clientes Plan Sueldo: +5% adicional
Banco Galicia
Lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre.
Indumentaria, jugueterías y hogar
Hasta 20% o 25% de ahorro, según tarjeta
Sin tope de reintegro
Hasta 9 cuotas sin interés
Más allá de las promociones bancarias, la Ciudad de Mendoza está llevando a cabo la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta al 6 de enero, para quienes realicen compras en los comercios del centro.
Aquellas personas que superen los $25.000 y carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad”, participarán del sorteo oficial. Entre todos los participantes se sortearán tres paquetes turísticos nacionales:
- 1° premio: viaje a Mar del Plata para dos personas. Incluye traslado y 7 noches de alojamiento con desayuno.
- 2° premio: viaje a Carlos Paz para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con media pensión.
- 3° premio: viaje a San Rafael para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con desayuno.
Fuente: Ciudad de Mendoza