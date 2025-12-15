Inicio Sociedad Ciudad de Mendoza
Fiestas de fin de año

Para las compras navideñas, Ciudad dio a conocer las promociones bancarias vigentes en comercios del centro

La iniciativa incluye descuentos, reintegros y planes de pago especiales. Lo que hay que saber

La Ciudad de Mendoza pondrá a disposición de los vecinos, turistas y comercios promociones bancarias para las Fiestas. 

La Ciudad de Mendoza informó que pondrá a disposición de los vecinos, turistas y comercios un resumen actualizado de las promociones bancarias disponibles con vistas a las fiestas de fin de año. Se trata de una iniciativa en uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, que busca facilitar el acceso a descuentos, reintegros y planes de pago especiales.

La comuna destacó que diversas entidades financieras ofrecerán beneficios exclusivos para compras navideñas en los comercios del centro mendocino, con el objetivo de impulsar el consumo, fortalecer al sector comercial y brindar alternativas convenientes para quienes buscan adelantar o planificar la compra de sus regalos para estas fechas.

A continuación, desde el municipio informaron el detalle de todos los beneficios vigentes:

Banco Nación

Del 20 al 24 de diciembre. Pagando con Visa o Mastercard Crédito BNA.

Indumentaria, calzado, marroquinería, ópticas, accesorios, jugueterías y perfumerías:

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: $25.000 por compra

Librerías

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: $10.000 por compra

Plus para clientes que cobran haberes en BNA: 5% de descuento adicional (sin tope).

Diversas promociones y opciones de pago habrá en los comercios de la Ciudad.

Diversas promociones y opciones de pago habrá en los comercios de la Ciudad.

Naranja X

Del 21 al 24 de diciembre.En comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías.

30% de descuento

Tope: $30.000 por compra

Operaciones válidas con Plan Z y Plan 5

Banco Patagonia

Todos los jueves. Pagando con tarjetas Visa

15%, 20% o 25% de descuento, según el tipo de tarjeta

3 cuotas sin interés

Topes de reintegro: $15.000 / $20.000 / $25.000 según tarjeta

Clientes Plan Sueldo: +5% adicional

Banco Galicia

Lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre.

Indumentaria, jugueterías y hogar

Hasta 20% o 25% de ahorro, según tarjeta

Sin tope de reintegro

Hasta 9 cuotas sin interés

Más allá de las promociones bancarias, la Ciudad de Mendoza está llevando a cabo la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta al 6 de enero, para quienes realicen compras en los comercios del centro.

Aquellas personas que superen los $25.000 y carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad”, participarán del sorteo oficial. Entre todos los participantes se sortearán tres paquetes turísticos nacionales:

  • 1° premio: viaje a Mar del Plata para dos personas. Incluye traslado y 7 noches de alojamiento con desayuno.
  • 2° premio: viaje a Carlos Paz para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con media pensión.
  • 3° premio: viaje a San Rafael para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con desayuno.

Fuente: Ciudad de Mendoza

