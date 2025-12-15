Para las compras navideñas, Ciudad dio a conocer las promociones bancarias vigentes en comercios del centro

La comuna destacó que diversas entidades financieras ofrecerán beneficios exclusivos para compras navideñas en los comercios del centro mendocino, con el objetivo de impulsar el consumo, fortalecer al sector comercial y brindar alternativas convenientes para quienes buscan adelantar o planificar la compra de sus regalos para estas fechas.

A continuación, desde el municipio informaron el detalle de todos los beneficios vigentes: