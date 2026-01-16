Para evitar que se pierda el equipaje, el gobierno habilitó a las empresas a identificarlas con QR

Turismo equipaje aeropuerto.jpg Es más que habitual que en una terminal o aeropuerto se pierdan las valijas. Con este fin se habilitó el control del equipaje con métodos digitales. imagen ilustrativa

Más opciones para identificar el equipaje

Uno de los ejes centrales de la resolución es la flexibilización. A partir de ahora, las empresas podrán decidir cómo implementar el control del equipaje, sin estar atadas a un formato físico específico. La condición es que el mecanismo no sea manipulable.

Esto abre la puerta a soluciones más modernas, como sistemas digitales que asocien la valija con el pasaje del pasajero, códigos QR que puedan leerse desde un celular o registros electrónicos que faciliten el seguimiento del equipaje en todo el recorrido. También habilita a que cada compañía desarrolle su propia modalidad, adaptada a su operatoria y a los servicios que presta.

La información oficial indica que la intención es evitar regulaciones que, con el paso del tiempo, quedaron desactualizadas frente a los cambios tecnológicos. En ese sentido, la identificación del equipaje deja de estar atada a un objeto físico estándar y pasa a evaluarse por su eficacia real.

Qué cambia y cuál será el control estatal

La eliminación del sistema obligatorio de marbetes y fajas no quiere decir que no habrá control. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) seguirá siendo la autoridad encargada de supervisar que las empresas cumplan con la norma y que los sistemas utilizados permitan identificar cada valija sin margen para irregularidades.

El criterio oficial es priorizar la seguridad del equipaje y su trazabilidad por sobre la herramienta utilizada. En otras palabras, no importa si el control se hace con una etiqueta impresa o con un registro digital, siempre que permita saber a quién pertenece cada valija y en qué condiciones se transporta.

En términos prácticos, el cambio apunta a mejorar la experiencia de viaje y el control operativo en los micros de media y larga distancia. Para las empresas, significa mayor autonomía para organizar sus sistemas internos; para los pasajeros, la garantía de que su equipaje deberá estar identificado bajo estándares que aseguren su seguimiento durante todo el trayecto.