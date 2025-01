PAMI sigue con las restricciones de medicamentos a jubilados pese a un fallo de la Justicia Federal de Mendoza

"No podemos hacer nada, nosotros tenemos que validar cada receta que nos llega y de acuerdo a eso dar una respuesta. Si desde PAMI no cambian los códigos vademécum que determinan los porcentajes de descuento, no podemos hacer absolutamente nada", lamentó Valestra.

Además, aseguró que en la reunión que mantuvo con los directivos de PAMI, le confirmaron que presentarán un recurso jurídico para apelar la medida cautelar otorgada por los jueces federales a solicitud de los abogados vinculados al kirchnerismo, Marisa Uceda y Carlos Blanco.

La recomendación para los jubilados

Valestra aconsejó a los jubilados realizar el trámite para inscribirse al "subsidio social". Para ello, la persona interesada deberá cumplir una serie de requisitos: percibir ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, es decir, aproximadamente $389.000, no estar afiliado a otro sistema de medicina prepaga y no ser propietario de más de un inmueble.

Además, no tener aeronaves o embarcaciones de lujo, no tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad -excepto aquellas personas que conviven con alguien con discapacidad- y no contar con activos societarios que demuestren solvencia económica plena.

Cómo realizar el trámite para obtener la cobertura del 100%

Las personas que cumplan los requisitos deberán solicitar un turno en la página oficial de PAMI, y el día asignado deberán presentar: