PAMI: cuál es la vigencia de las recetas médicas para pedir medicamentos

PAMI: ¿cuál es la vigencia de las recetas electrónicas?

Las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días desde la fecha de su emisión, explica el PAMI en su página web. En el caso de las recetas electrónicas con fecha postdatada (aquellas generadas con inicio vigencia en 2 o 3 meses), el plazo de 30 días empieza a contar desde la fecha indicada como válida.

Una vez vencida, la receta pierde validez y el afiliado va a necesitar que el médico te genere una nueva. En el caso de tener una urgencia, podés pedir turno en la agencia PAMI para que un médico realice una transcripción.

PAMI.jpg La receta electrónica agiliza y optimiza las gestiones médicas, permitiendo que los profesionales de la salud prescriban medicamentos de forma eficiente y con total confidencialidad.

Por otro lado, PAMI les recuerda a los jubilados y pensionados afiliados que las recetas de color verde ya no son válidas y deben ser reemplazadas por una receta blanca electrónica o una celeste activa.

Si recibís una receta manual celeste, es muy importante que consultes con tu médico o médica si está activada o podés validarla en el sitio web de PAMI.

Para medicamentos especiales (oncológicos, antirretrovirales, etc.), aunque sean electrónicos, en ocasiones se puede requerir la receta electrónica impresa y firmada por el médico o médica.

PAMI: cómo se accede a la receta electrónica

Primero: asistir a la consulta con el médico de cabecera o especialista

Segundo: se le debe pedir que haga la receta electrónica, la cual vas a poder ver desde Mi PAMI

Y, tercero: hay que acercarse a la farmacia con DNI y credencial PAMI. El farmacéutico accede a la receta desde el sistema, sin necesidad de llevar una copia impresa

Se recuerda que para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, es necesario presentar la receta impresa y firmada por el médico.

Receta electrónica (color blanco)

Es la modalidad más utilizada y completamente digital

No requiere que el afiliado vaya al consultorio de su médico/a de cabecera solo para la prescripción. El médico/a la genera y se envía automáticamente al sistema de farmacias

No requiere activación previa

Para retirar el medicamento, generalmente solo necesitas tu DNI y credencial PAMI en la farmacia (el farmacéutico/a accede a la receta en el sistema)

Tiene una vigencia de 30 días desde su emisión (o desde la fecha indicada si es posdatada)

Receta manual (color celeste)