Médico cabecera de PAMI: cómo se realiza el trámite para el cambio de profesional

Una vez que los afiliados al PAMI asignan un médico de cabecera, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) les da la posibilidad de cambiar al profesional mediante un trámite que se puede llevar a cabo de dos manera. En qué momento del mes se hace efectiva la modificación.
Cuando el jubilado y pensionado se afilia por primera vez al PAMI tiene tres opciones para elegir un médico de cabecera, de los cuales se asignará uno de ellos según la disponibilidad. En el caso que se omita este paso, la obra social designará uno de manera automática.
Cómo se realiza el trámite para el cambio del médico de cabecera de PAMI
Los afiliados al PAMI que deseen realizar el trámite de cambio de médico de cabecera lo pueden hacer desde la web (fácil y rápido) o de manera presencial.
- Si es por internet, la modificación se lleva a cabo en www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico
- Mientras que de manera presencial se hace en la correspondiente Agencia PAMI que tenga asignado cada afiliado (para una mejor atención saca un turno online)
Se debe tener en cuenta que la modificación del médico de cabecera se hará efectiva dependiendo del momento del mes que se solicita. Si es entre el 1 y el 20 del mes, la modificación se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente. Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente.
El trámite de cambio de médico de cabecera podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a o familiar.
Qué documentación se necesita para cambiar el médico de cabecera
El médico de cabecera del PAMI brinda atención ambulatoria en caso de ser necesaria; evalúa el estado de salud para prevenir y tratar enfermedades; indica estudios diagnósticos y prescribe los medicamentos; hace el seguimiento de los problemas de salud, realiza las derivaciones a especialistas si es necesario y asesora a los afiliados sobre el cuidado de la salud.
La documentación necesaria para el trámite de cambio de médico de cabecera es la siguiente:
- Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado
- En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada
- En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar