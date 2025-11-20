Médico cabecera de PAMI: cómo se realiza el trámite para el cambio de profesional

Si es por internet, la modificación se lleva a cabo en www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico

Mientras que de manera presencial se hace en la correspondiente Agencia PAMI que tenga asignado cada afiliado (para una mejor atención saca un turno online)

Se debe tener en cuenta que la modificación del médico de cabecera se hará efectiva dependiendo del momento del mes que se solicita. Si es entre el 1 y el 20 del mes, la modificación se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente. Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente.

El trámite de cambio de médico de cabecera podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a o familiar.

Al afiliarte por primera vez a PAMI, podés elegir 3 opciones de médico de cabecera y se te asignará uno de ellos según su disponibilidad.

Qué documentación se necesita para cambiar el médico de cabecera

El médico de cabecera del PAMI brinda atención ambulatoria en caso de ser necesaria; evalúa el estado de salud para prevenir y tratar enfermedades; indica estudios diagnósticos y prescribe los medicamentos; hace el seguimiento de los problemas de salud, realiza las derivaciones a especialistas si es necesario y asesora a los afiliados sobre el cuidado de la salud.

La documentación necesaria para el trámite de cambio de médico de cabecera es la siguiente: