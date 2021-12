"Vivir en Mendoza me despertó la idea de echar raíces y tener un motivo para siempre regresar. Me reuní con Diego Banfi de bodegas Piccolo Banfi y me presentó a su enólogo Gustavo Ozamis quien supo interpretar a la perfección lo que quería", cuenta Pamela David a través de su Instagram anunciando el lanzamiento de su propia línea de vinos llamados MEL.