País por país: cuáles son los libros más importantes en América del Sur

Libros Gabriel García Márquez y Jorge Icaza "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez, y "Huasipungo" de Jorge Icaza.

ECUADOR

El autor Jorge Icaza es el auto de "Huasipungo", una de las obras más leídas de aquel país. Se publicó en 1934 y se convirtió en una conocida novela indigenista, movimiento en la literatura latinoamericana que precedió al Realismo Mágico y enfatizó el realismo brutal.

PERÚ

"La ciudad y los Perros" de Mario Vargas Llosa es el libro más leído en Perú. Es la primera novela de este autor y fue llevada al cine en 1985.

BOLIVIA

"La virgen de las siete calles" del autor Alfredo Flores se destaca como uno de los libros más importantes de la literatura local. Esta historia luego fue convertida en novela.

CHILE

El país vecino cuenta con Isabel Allende como una de las escritoras más importantes y leída. Uno de sus libros más vendidos es "La casa de los espíritus", elc ual cuenta con una adaptación cinematrográfica y este año la plataforma Prime Video estrenará una serie contando esta historia.

VENEZUELA

"Doña Bárbara" de Rómulo Gallegos se destaca como uno de los libros más destacados de la literatura venezolana. Consta de tres partes y se ambienta en los llanos de Apure en Venezuela, en los predios del río Arauca.

BRASIL

"El Alquimista" de Paulo Coelho (amado y odiado por igual) es uno de los libros más importantes de este país. Fue traducida a 88 lenguas y publicada en más de 170 países con más de 85 millones de copias en todo el mundo.

El Alquimista "El Alquimista" es una de las principales obras de Paulo Coelho.

PARAGUAY

En Paraguay se destaca "Yo el Supremo" de Augusto Roa Bastos. Se publicó en 1974 y aborda la figura del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, explorando su régimen desde perspectivas histórica y psicológica, y es reconocida por su estilo experimental, el uso del monólogo interior y múltiples voces narrativas.

URUGUAY

El autor Mario Benedetti se posiciona con "La tregua" como uno de los autores y libros más leídos de este país. Narra la vida de Martín Santomé, un hombre viudo y cercano a jubilarse, que se enamora perdidamente de su compañera de trabajo, su secretaria.

ARGENTINA

En nuestro país se destaca el clásico "Martín Fierro" de José Hernández. Consta de 2316 versos y 13 cantos. Tiene una continuación, "La vuelta de Martín Fierro", escrita en 1879.