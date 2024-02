Pacientes con cáncer hicieron la expedición de la "Sociedad de la Nieve" y grabaron una película

pacientes con cáncer valle de las lágrimas.jpg Fuente/ Fernando Petracci

Petracci, quien trabaja en el Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, realizó primero esta travesía y convocó a otros profesionales para hacer juntos esta experiencia motivadora fuera del consultorio.

"Es algo disruptivo que médicos y pacientes (que están de alta) compartan estos tres días de viaje, que compartan sus vivencias con otras personas que pasaron lo mismo y el mensaje es que alguien que pasó por esto puede plantearse un nuevo desafío en la vida, una nueva meta", explicó el profesional en la charla con UNO.

Médico oncólogo Fernando Petracci Fernando Petracci, médico oncólogo y mentor de la experiencia con pacientes con cáncer. Fuente/ Fernando Petracci

La logística la realiza en cada viaje Eduardo "Tuiti" Molina de de Tuiti Expediciones para este contingente de 40 personas. Este año vendrá una familiar de los sobrevivientes, que es una médica uruguaya.

Más allá de los efectos del tratamiento contra el cáncer, los participantes de esta aventura deben prepararse con bastante tiempo de anticipación, realizando un entrenamiento físico y tomando conciencia de que deben estar preparados para un trekking de varias horas o paseo en mula, pero fundamentalmente que no estarán por unos días con sus familias, con todas las comodidades, sino en la naturaleza pura.

Valle de las Lágrimas, pacientes con cárcel travesía / La Sociedad de la Nieve.jpg Campamento El Barroso: desde allí se hace noche para luego llegar hasta el memorial de la tragedia de Los Andes. Fuente/ Fernando Petracci

El médico advirtió que"para ir al Valle de Lágrimas hacemos una interiorización previa de la historia de los rugbiers uruguayos que volvieron a nacer en este lugar que es sagrado y cuando recorren el camino tiene una connotación muy especial. Los pacientes vuelven físicamente fatigados pero con una gran satisfacción"

"Después de transitar el cáncer muchos quedan muy desorientados, no saben cómo retomar sus familias, sus trabajos y hasta quedan estancados. Por eso, el viaje es una manera de prender una llama para seguir adelante", aseguró Petracci, quien además puso en contacto a estos grupos con los sobrevivientes de la tragedia de los Andes para que les den una charla motivacional, antes de emprender esta aventura.

►TE PUEDE INTERESAR: La nueva película de la Tragedia de los Andes multiplicó las consultas para visitar el sitio

"Cada paciente vivió su película"

Carolina Vasquez Millán es una de las integrantes de ese primer grupo que viajó en 2022 al Valle de Las Lágrimas y es la primera vez que brindó una entrevista sobre esta proeza que hizo para festejar su alta, luego de padecer cáncer de mama.

"Con dolores y todo salía a entrenar y me decía mí misma, listo ya está, tengo que llegar a esa cima para festejar mí alta ahí arriba. Cuando efectivamente llegamos, después de hacer el trekking, en donde los unos a los otros nos alentábamos, se vive una emoción muy grande. En el camino pensaba, qué hago acá era montaña, montaña, sin señal de teléfono y montaña. No entendía cómo los sobrevivientes se salvaron y encima con nieve", recordó carolina, que vino en ese primer viaje desde Buenos Aires, donde es oriunda.

Pacientes con cáncer excursión al valle de las lágrimas/ Sociedad de la Nieve/ Malargüe Primera excursión de pacientes con cáncer al Valle de las Lágrimas. Fuente/ Carolina Vasquez Millán

La publicista que fue parte del documental también admitió que la experiencia permite una profunda "introspección y de mucha ayuda y vivencia en equipo, de sostenernos mutuamente. A la vez te permite hacer una revisión de lo que fuiste pasando, desde que recibiste el diagnóstico que es como que se te cae el mundo, igual que la caída del avión, y después transitar el tratamiento, hay mucho paralelismo".

"Igual que con el tratamiento, a veces te cansabas y de repente, como en el camino encontrabas una bajadita para tomar envión y seguir. Al llegar al memorial rompes en llanto. Después de varios pasos en silencio, donde lo único que se escucha es el sonido de la marcha y de las piedras. Otra vez, hacés la analogía con el tratamiento, todos los pasos que hay que dar para la recuperación y estás todo el tiempo consciente de eso", relató los detalles a UNO.

Con la nueva película "La Sociedad de la Nieve" afloró la experiencia de la travesía y Carolina confió: "Empecé a ver algunas imágenes y fue muy fuerte. Me dije pensar que yo estuve ahí. Cuando nos enteramos de la película fue tal la emoción y por eso todavía no la vi, sólo fui viendo partes y se me erizó la piel".

"Cada una tuvo su película cuando hizo la travesía al Valle de las Lágrimas, más allá del documental. José Luis "Coche" Inciarte -uno de los sobrevivientes, que falleció el año pasado- pidió que llevemos flores para sus amigos y yo llevé unas florcitas amarillas todo el viaje y mi película era llevar las florcitas. Cada uno se fue armando su propia historia para llegar ahí", reflexionó.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: "La sociedad de la nieve", la nueva película sobre la tragedia de los Andes