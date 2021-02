En el último tiempo, y con el feminismo tomando un fuerte protagonismo en la agenda política y social a nivel mundial, se ha puesto en tela de juicio la necesidad de que Mendoza siga teniendo una "monarquía" vendimial y el rol que las jóvenes deben cumplir. Con el tiempo, la situación se fue aggiornando. Se cambiaron los requisitos para concursar, eliminando aquellos relacionados con el aspecto físico y edad de las candidatas. También se implementaron capacitaciones para que el papel de "embajadora del vino" tomara mayor preponderancia.

Pero, ante los hechos, el tema parece continuar haciendo algo de ruido. El autor del proyecto es el radical Ignacio Conte, quien fue determinante: “La elección de la reina nacional se agotó”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiariouno%2Fstatus%2F1360653791188647943 ¿Estás de acuerdo con que no se elijan más reinas de la Vendimia? — Diario UNO Mendoza (@diariouno) February 13, 2021

Ante la posibilidad de que esto se llegue a concretar, fueron varias ex participantes quienes alzaron la voz en defensa de la elección.

“La elección de la reina nacional se agotó, lo que la gente hoy quiere ver en la fiesta es el espectáculo y las presentaciones musicales, por eso las entradas de las repeticiones se agotan antes. Hay que acompañar el interés popular”, concluyó Conte.

image.png Soledad Reina, Reina NAcional de la Vendimia 2006. Representó Maipú y es presidenta de la Comisión de Reina Nacionales de la Vendimia (Corenave)

Soledad Reina, quien se hizo con la corona en 2006 representando a Maipú y hoy lidera la Comisión de Reina Nacionales de la Vendimia (Corenave), fue la primera en dar su opinión a través de las redes sociales. "Le solicito con el mayor respeto al intendente de Guaymallén que revise la decisión tomada respecto a la eliminación de la elección de la Reina de la Vendimia de Guaymallén. Consideramos que la misma ha incurrido en dos errores esenciales: el primero de ellos es creer que la elección de la Reina Nacional de la Vendimia es un mero concurso de belleza. El segundo error, que tal resolución no tiene en cuenta el sentir popular, expresando que la gente prefiere espectáculos musicales o culturales. No se trata de preferencias. Se trata de una unidad y de un todo, que se reúnen en nuestra Fiesta Máxima de los Mendocinos".

El mensaje cerró pidiendo que el tema se ponga a consideración de la población a través de una votación. Varias reinas de mandato cumplido y ex soberanas departamentales acompañaron este mensaje.

Por su parte, la virreina de 2004 Verónica Alejandra Mastihuba (Luján de Cuyo) también se expresó al respecto: "Es hermosa nuestra Vendimia, desde mi lugar, soy feliz de haber tenido el honor de portar una corona distrital, departamental y nacional. En ninguna de las instancias me sentí cosificada o discriminada, por el contrario, agasajada, reconocida, querida por los mendocinos. Hoy mis hijas disfrutan la Vendimia desde adentro. Y miran a las reinas. Estaría bueno que sepan que nos acosan en la calle, desde niñas. Pongan los ojos donde realmente sentimos miedo. Porque en este preciso instante, hay mujeres y también hombres denunciando violencia. Denuncias que nadie escucha. Nuestra Vendimia es cultura, tradición. Viva nuestra fiesta, nuestras reinas. Viva Mendoza. Y no olviden... vivas nos queremos!".

image.png Verónica Alejandra Mastihuba virreina Nacional de la Vendimia 2004, representó a Luján de Cuyo

La también virreina de 2019, Luz Martina Mercol señaló a través de sus redes sociales: "Con respecto a la elección de reinas en la fiesta de la Vendimia... Quiero preguntar, no hay temas más relevantes que este para discutir? Como por ejemplo que las mujeres tenemos miedo en las calles, que nos matan y cosifican día a día, en la Vendimia desde mi experiencia personal, en ningún momento me sentí cosificada ni discriminada. Yo siempre digo que no gané por 'bonita', yo estudié, me preparé y hacía discursos en mi cuaderno antes de cada evento, tuve el honor de representar a mi distrito, a mi departamento y a mi provincia gracias al apoyo de mucha gente, que me dieron el lugar para llevar tradición a cada rincón. En cada lugar que estaba me dejaban hablar, expresarme, me escuchaban y respetaban. Antes de hablar de reinas, pregúntenos a nosotras cómo nos sentimos. Yo personalmente, siempre orgullosa de transmitir, cultura, vendimia y tradición. A los mendocinos nos corre la vendimia por las venas y el que lo discuta, lo invito a una cosecha y a ver cómo se festeja una vendimia, si no es con reina, no es vendimia".