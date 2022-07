Estuvieron presentes, principalmente, la mamá de Agostina Trigo, Ivana Araya, y la abuela, Gladys Domínguez, y la manifestación pacífica marchó por calles aledañas a la Municipalidad de San Martín, con la participación de militantes de Ni Una Menos, Autoconvocadas de la Zona Este y de otras agrupaciones, que además de solicitar respuestas sobre el femicidio de Agostina, lo hicieron también por otros casos ocurridos recientemente.

El inicio del periplo fue en el Paseo de la Patria, para recorrer luego la calle 25 de Mayo, otras aledañas y finalizar en el municipio, el que estuvo vallado y con mucha presencia policial, al igual que en otros edificios públicos, como el del Ministerio Público Fiscal. Luego los familiares de Agostina fueron recibidos en la casa comunal por autoridades municipales, de la Justicia y policiales.

segunda-marcha-agostina-02.jpg

La mamá de Agostina pidió apoyo, pero "sin violencia"

Una vez terminada la reunión entre autoridades y familiares de la víctima del cruel asesinato, Gladys Domínguez, la abuela, destacó sobre la charla al móvil del Noticiero Siete, con Silvia Santos: "Nos recibieron el ayudante del fiscal y el presidente del Concejo Deliberante de acá e San Martín. Nos dijeron que están buscando, buscando y que no van a parar hasta encontrar al culpable de los que le hicieron eso a mi nieta, y que tenemos todo su apoyo".

Respecto a la búsqueda del responsable del femicidio, Gladys poco tuvo para aportar: "El detenido del otro día fue un sospechoso, pero dio negativo, aunque va a seguir en la mira. Dijeron que no van a descansar hasta que sepan quién o quiénes fueron los que los culpables paguen lo que le hicieron a Agostina. Queremos justicia. Pero por ahora no hay nada", cerró.

segunda-marcha-agostina-01.jpg

Quien pudo estar presente, convaleciente de una crisis nerviosa, fue Ivana Araya, mamá de Agostina: "Las autoridades se han puesto a disposición nuestra para investigar. De parte mía estoy muy conforme con lo que se está trabajando. Nos están avisando permanentemente y no tenemos novedades", agradeció.

Consultada sobre su salud, disparó: "Estoy bien, estoy mejor, y parada para luchar por mi hija, todas las chicas que no están, y las chicas que están, y que les digo a sus padres, tíos o primos que las cuiden. Cuiden a las chicas. No las dejen, porque si no las cuidamos nosotros, no las cuida nadie". Luego agregó enfáticamente: "Ninguno está libre de esto. Luchemos entre todos porque esto se tiene que terminar. No podemos dejar a nuestros hijos encerrados, y los femicidas y violadores estén afuera como si nada. No paren de luchar por esto, acompáñennos, pero siempre y cuando sea sin violencia", concluyó.