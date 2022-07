La madre de Agostina Trigo se quiso arrojar debajo de un micro y terminó en el hospital

El hombre reveló además que la mamá de Agostina tiene antecedentes psiquiátricos y que el estrés de los últimos días complicó su cuadro.

agostina trigo 222.jpg Agostina Trigo tenía 22 años.

►TE PUEDE INTERESAR: Los fiscales descartaron que el autor del femicidio de Agostina Trigo haya sido una ex pareja

Las sospechas de la familia de Agostina Trigo

"Las sospechas que tenemos se relacionan con unas publicaciones que hizo Agostina tiempo atrás en Facebook. Sabíamos de algunos inconvenientes que había tenido con un hombre", detalló el padrastro de la víctima, a pesar de que los investigadores ya descartaron que el asesino sea una ex pareja de la joven.

Contó además que la chica "era ejemplar con su hijo y su familia", y la definió como "una persona sin maldad y respetuosa".

Agostina poseía dos teléfonos y los investigadores analizan las llamadas y mensajes que se realizaron con esos aparatos Agostina poseía dos teléfonos y los investigadores analizan las llamadas y mensajes que se realizaron con esos aparatos

En las últimas horas se conoció que Agostina poseía dos teléfonos. El dato fue confirmado por Astudillo. "Tenía dos celulares porque utilizaba uno para que lo usara su hijo. Los investigadores han analizado esos aparatos y de ahí surgieron nuevas pruebas", señaló el entrevistado.

Entre esas pruebas, trascendió que podrían haberse detectado conversaciones entre Agostina y una persona que no vive en Mendoza y que no sería la expareja de la chica, que reside en San Luis.

"No apoyamos la violencia"

En otro tramo de la charla, el hombre se distanció de los hechos de violencia que se vivieron esta semana en San Martín, en el marco de las protestas contra los femicidios en Mendoza.

"Nosotros no somos partícipes de la violencia, porque no tenemos nada que reprocharle a la fiscalía. Entiendo que hay mucha gente con dolor, pero la forma de pedir justicia y celeridad no es con agresiones. Sí apoyamos las marchas", resumió.

Agostina Trigo vivía con su abuela (60), su hijo (4) y otros dos menores que están a cargo de la abuela Gladys Domínguez. El domingo pasado festejó el cumpleaños de su niño y alrededor de las 20 la muchacha dijo que tenía que irse pero que la esperaran para cenar, porque iba y volvía.

Su cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles por la mañana, con terribles signos de violencia; entre ellos, golpes y puntazos.

►TE PUEDE INTERESAR: Agostina Trigo fue asesinada de cuatro puñaladas en su pecho y golpes en la cabeza