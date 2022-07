Los fiscales descartaron que el autor del femicidio de Agostina Trigo haya sido una ex pareja

Desde un primer momento, toda la familia de la joven sospechó sobre este hombre, ya que tuvo una relación complicada con Agostina y luego, en el 2020, hizo un posteo en Facebook en contra de él: "Me da asco saber que tuve una relación de casi nueve meses con este psicópata, enfermo, violador, pedófilo y manipulador".

agostina trigo galpón.jpg El galpón donde encontraron los restos de Agostina Trigo. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

A pesar que para los investigadores ya está descartada esta posibilidad, nada le trae consuelo a Gladys ni a la familia: "Por más que ya sepamos que no fue él, nada me va a dar tranquilidad, no voy a tener tranquilidad nunca. Me quitaron mi vida, a mi reina, a mi compañera. Nada me va a traer consuelo, pero sí quiero que atrapen a quien le hizo esto y ella descanse en paz". Y agregó: "Mi bisnieto ya sabe que su mamá voló al cielo. Sigo adelante solo por él".

Las pistas de los investigadores del femicidio

El jefe de fiscales de la zona Este, Oscar Sívori, y el fiscal Martín Scattareggi están detrás de un sospechoso. Las informaciones que han recibido de la actividad en las redes sociales de Agostina son clave para el avance de la causa.

Según las declaraciones de su familia, ella tenía contacto con un hombre que le dijo que era camionero y que necesitaba una niñera para que cuidara a su hijo de 4 años cuando él saliera de viaje.

A pesar de no haber recuperado el celular de la joven, los detectives informáticos lograron acceder a sus cuentas y de esta manera conocer los contactos de la víctima. Esa información es fundamental para conocer en detalle los movimientos de Agostina Trigo y tratar de llegar al autor del femicidio.

femicidio agostina trigo san martin 1.jpg El galpón abandonado donde encontraron el cuerpo de Agostina Trigo, tres días después de su desaparición.

El arma homicida es otro elemento que no fue encontrado en la zona donde hallaron el cuerpo, lugar que inspeccionaron minuciosamente para encontrar cualquier indicio que los llevara a armar el rompecabezas para saber qué pasó.

Otro dato que aún no tienen confirmado es si fue un solo agresor o participaron más personas, como tampoco se pudo determinar si el crimen ocurrió en el galpón abandonado de calle Robert y Carril Norte, en San Martín, donde encontraron a Agostina, ya que sospechan que pudo haber sido asesinada en otro lugar y luego abandonada allí, donde prácticamente no hay circulación de personas.

La necesidad de trabajo de Agostina Trigo

Su abuela Gladys contó que estaba a cargo de Agostina desde que era chiquita. También tiene la custodia de otras dos nietas de 10 y 14 años, además de su bisnieto. Ella trabaja en servicio doméstico y el 26 de julio cumple 60 años y se jubila. Su marido tiene un tallercito donde es chapista. Pero los ingresos económicos son pocos y se reducen cada vez más con la inflación en el país.

Agostina Trigo marcha por femicidio en san martín (1).jpg Gladys Domínguez, abuela de Agostina, aseguró que jamás encontrará consuelo por la muerte de su nieta. Foto: Soledad Segade

"Agostina buscaba trabajo porque vivimos muy precariamente, no tenemos casi nada. Sabía que ya estábamos incómodos y quería ayudar. La semana anterior al cumpleaños de su hijo me compró unos cubiertos y un termo que no teníamos. Le dije que no gastara plata en eso, pero me contestó que venía el cumpleaños del nene y que no teníamos nada para la gente", recordó la mujer.

Dijo que en el galpón donde está el taller, en calle Rivadavia 596, entre Tucumán y Saavedra, de San Martín, hicieron una pieza chica para ella y su marido, y le dejaron otro lugar para que durmieran sus nietas y bisnieto. "Yo lo único que quiero es hacer dos piecitas para las nenas y para el hijo de Agostina. Ese niño ya no tiene nada, solo a nosotros. Si yo me muero quiero tener la tranquilidad que por lo menos tienen un lugar lindo donde vivir. Quiero luchar para tener una pieza para los niños, dos piezas, nada más".

Detalló que en el momento que tuvo la tenencia de las dos nenas, tuvo que armar colchones con lo que encontraba porque no tenían dónde dormir ni camas. "Por eso Agostina buscaba trabajo", reiteró y recordó que la semana pasada le dijo que juntarían plata entre todos para festejarle su cumpleaños 60. "Me sacaron mi vida, me llevaron todo, me sacaron mi derecho de estar con ella", dijo con tristeza.

Agostina Trigo.jpg Esta foto de Agostina Trigo fue sacada el domingo, cuando festejaban los 4 años de su hijo. Luego se cambió para ir a conocer al nene de un hombre, para quien dijo que trabajaría como niñera.

Luego de la muerte de Agostina, en un colegio cercano a su casa, juntaron mercadería y le llevaron dos cajas, por lo que Gladys estaba muy agradecida. "Me viene muy bien porque nosotros tenemos muy poquito, y yo tengo que seguir por mi bisnieto", afirmó.

Gladys no negó que necesita ayuda de todo tipo, y más ahora que está a punto de jubilarse y que sabe que sus ingresos serán menores. Quienes quieran colaborar con esta familia pueden comunicarse al 263 4679584.

