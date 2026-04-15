OSEP actualizó las cuotas de afiliados voluntarios: los nuevos valores desde mayo

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) dispuso un aumento en las cuotas de afiliación voluntaria que comenzará a regir a partir de mayo de 2026. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 238, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La actualización alcanza a distintos segmentos: afiliados voluntarios independientes, aquellos a cargo de obligatorios, integrantes de convenios con entidades intermedias y quienes continúan en el sistema tras haber sido afiliados obligatorios. Según se explicó, el ajuste se calculó tomando como base las cuotas de marzo y sumando un porcentaje que contempla también los fondos especiales destinados a cobertura de enfermedades catastróficas y discapacidad.
Entre los nuevos valores, se destaca que un titular menor de 40 años abonará $104.000 mensuales, mientras que para mayores de 60 años la cuota asciende a $210.000. En tanto, los hijos menores de 21 años pagarán desde $63.100, con una reducción en el caso de familias numerosas. El denominado Plan Novo tendrá un costo de $85.600.
La resolución también fija nuevos montos para afiliados voluntarios dentro del sistema obligatorio, con una cuota general de $104.000 y un valor diferencial de $52.000 para estudiantes terciarios. Además, se estableció un recargo por mora de $2.500 para pagos fuera de término.
Exámenes médicos con aumentos desde mayo
Por otro lado, la obra social también actualizó los aranceles de exámenes médicos de admisión y prácticas específicas, como estudios ginecológicos y auditivos, que regirán desde mayo.
Desde OSEP señalaron que la medida responde a la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema solidario, priorizando la administración de los recursos provenientes de los afiliados obligatorios. Asimismo, se dispuso un seguimiento técnico permanente sobre la evolución del régimen de afiliación voluntaria.