OSEP actualizó las cuotas de afiliados voluntarios: los nuevos valores desde mayo

La actualización alcanza a distintos segmentos: afiliados voluntarios independientes, aquellos a cargo de obligatorios, integrantes de convenios con entidades intermedias y quienes continúan en el sistema tras haber sido afiliados obligatorios. Según se explicó, el ajuste se calculó tomando como base las cuotas de marzo y sumando un porcentaje que contempla también los fondos especiales destinados a cobertura de enfermedades catastróficas y discapacidad.

Entre los nuevos valores, se destaca que un titular menor de 40 años abonará $104.000 mensuales, mientras que para mayores de 60 años la cuota asciende a $210.000. En tanto, los hijos menores de 21 años pagarán desde $63.100, con una reducción en el caso de familias numerosas. El denominado Plan Novo tendrá un costo de $85.600.