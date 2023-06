¿En qué consiste el método de limpieza japonés "Oosouji"?

Para poder llevar a cabo este método de limpieza, debés tener a mano bolsas, cajas, etiquetas, utensilios de limpieza, entre otros elementos. Este método busca que elimines y que dejes atrás los cachivaches o ataduras del pasado.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos infalibles para limpiar el extractor de la cocina

Método de limpieza 2.jpg Novedoso para los occidentales: el método de limpieza japonés "Oosouji".

Además, tendrás que tener abiertas todas las ventanas del hogar. Esto ayudará no solo a renovar el aire del ambiente, sino que también te brindará una sensación de calma.

El método consiste en eliminar todo lo que no necesitas. Sin embargo, es importante aclarar que no estamos hablando de tirar las cosas, ya que podés donarlas, regalarlas o venderlas. De esta forma no solo conseguirás espacio en tu hogar, sino que también esto te ayudará a encontrar lugar para nuevas pertenencias.

►TE PUEDE INTERESAR: 3 trucos caseros para limpiar la estufa y dejarla lista para el invierno

Limpiá a fondo, aspira el polvo, limpiá las ventanas, fregá todos los platos, vaciá los cajones, los armarios, mové los muebles de lugar. Es una limpieza en profundidad, donde también se busca renovar la energía de los ambientes.

Método limpieza 3.jpg El método japonés "Oosouji" propone una limpieza integral que renueve energías.

También se recomienda seguir un orden de arriba hacia abajo (empezá por los altos de los muebles y bajá hasta el piso), seguí las agujas del reloj a la hora de moverte, usá cajas para los objetos que vayas a donar y lo más importante tené bolsas de basura a mano para deshacerte de todo aquello que a no usás o cumplen el rol de "basura elegante".