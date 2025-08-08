Omar Félix destacó los avances en la nueva costanera de cañada seca

San Rafael 2 El Intendente Omar Félix continúa visitando las diferentes obras que se llevan a cabo en el marco del Plan de Obras del Municipio de San Rafael.

“Estamos avanzando en obras en diferentes puntos de San Rafael, en algunos casos haciendo esfuerzos muy grandes porque los recursos no son los mismos. La recaudación está cayendo de forma abrupta, sobre todo lo que es vía coparticipación por la falta de consumo. IVA y ganancias están sufriendo un impacto importante”, destacó el jefe comunal.

Gracias a la solidez financiera de las arcas municipales y recursos bien administrados se puede continuar con la inversión.

“Aquí en Cañada Seca estamos generando un espacio para el disfrute de los sanrafaelinos pero también los turistas, ya que esto no solo apunta a la recreación sino que ofrece oportunidades para desarrollar microemprendimientos”, señaló el Intendente.

Por estos días continúa la nivelación de los terrenos y el enrocado de la ribera del río Atuel. Las máquinas avanzan en el delineado del terreno definitivo.

El predio, de extensas dimensiones, se encuentra siguiendo la calle Las Areninas, a unos 3 kilómetros del casco urbano de Salto de las Rosas.

Con un entorno majestuoso con cerros de fondo y a la orilla del río Atuel, el espacio contará con churrasqueras, quinchos, sombrillas, núcleo sanitario estacionamiento y un gran frente de arena. Todo se podrá disfrutar con acceso libre y gratuito.

Hay que destacar que este proyecto se sumará a las exitosas costaneras ya inauguradas en Monte Comán (Kilómetro 336 de la Ruta 146) y Los Tableros (Kilómetro 541 de la Ruta 143), las que generan un gran movimiento en esos distritos.