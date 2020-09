Son dos médicos y 15 personas más, entre enfermeros y personal administrativos, los afectados. Casi todos están aislados en sus casas, con sintomatologías leves.

El doctor Roberto Muzio, a cargo de la dirección, habló con distintos medios sanrafaelinos confirmó la información: “Dos profesionales y 15 compañeros en total entre enfermeros y personal administrativo contrajeron Covid-19 pero pese al faltante de personal continuamos trabajando con normalidad ya que la suspensión de las cirugías programadas nos ayudó"

Sobre Marcelo Hoffman solamente ratificó que está infectado pero evitó dar detalles. Con respecto a los contagios y su origen, Muzio sostuvo que para él el virus ya está en todos lados y nada tienen que ver los contactos estrechos: “Tenemos un empleado que vive en una finca y sin embargo dio positivo, vino infectado desde la finca pese a que se cuidó”.

Mendoza está complicada. Hay un cansancio generalizado por el encierro. Es muy difícil decirle a la gente que no salga, que no haga esto o lo otro, porque hace seis meses que se lo estamos diciendo. Igual los cuidados que hay que tener son simples: hay que usar tapaboca, lavarse las manos con frecuencia, mantener una distancia de dos metros, que es lo que hacemos en la clínica y también nos podemos infectar, pero tomamos todas las medidas para no hacerlo. No hay que asustarse, lo peor es el pánico

“Hay una serie de disposiciones que las tomó el Ministerio, no nosotros, que en este momento también nos ayudan como por ejemplo, actualmente toda cirugía programada no se hace. Se hacen sólo cirugías oncológicas y de urgencia, el resto no porque es muy riesgoso para un paciente traerlo para operarlo, por ejemplo, de la cadera, y que termine infectado; una hernia, la vesícula… todo eso no se está haciendo”, añadió.

Aclaró también que aquellos pacientes que no requieren tratamientos médicos complejos son aislados en habitaciones de un hotel –y visitados por enfermeros–, lo que les permite tener más camas disponibles en la clínica en la que se atiende a muchos afiliados al PAMI.

El Schestakow, a full

Por otra parte el Hospital Schestakow, de San Rafael, sigue con su capacidad completa en la Unidad de Terapia Intensiva. Por ello van a sumar más camas al sector. Ya lo hicieron con el área de terapia intermedia. El Schestakow cuenta hasta con 10 camas de terapia intensiva y 4 de terapia intermedia.

Fuentes: El Sanrafaelino y Diario San Rafael.