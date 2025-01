Oferta millonaria: inversionistas preparan 20.000 millones de dólares para adquirir TikTok en Estados Unidos

Los anuncios los efectuó Tinsley en una entrevista en Bloomberg Televisión, sin embargo, mientras que un portavoz de Anchorage Digital confirmó la participación de McCauley, no se logró lo mismo por el lado de Roblox. Por su lado, MrBeast no ha firmado exclusividad con esta oferta y, se sospecha, estaría hablando con varias partes para sumarse al eventual favorito.

EEUU red social TikTok.jpg Las ofertas por TikTok superarían los 20 millones de dólares.

Hay ofertas y millones de dólares a la expectativa

Jesse Tinsley, en la entrevista a Bloomberg, también explicó que su oferta es "significativamente superior" a la oferta de unos 20 millones de dólares de un grupo rival. Es que en frente se encuentra Project Liberty, quienes tienen como representante a Frank McCourt (antiguo propietario de los Dodgers de Los Ángeles) y a Kevin O’Leary, (uno de los conductores del programa de televisión "Shark Tank").

Ante esto, la oferta debería superar los 20 millones de dólares, calculan. Por lo tanto, esperan reunir 25 millones de dólares para adquirir TikTok.

Además, Tinsley (fundador de Employer.com), aclaró que no ha estado en contacto con los ejecutivos de TikTok, quienes han expresado que la aplicación de videos no está a la venta. Es por eso que el empresario dijo que "no hemos recibido respuesta directa" y que "ha habido silencio de su parte".

Donald Trump quiere un TikTok con bandera de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite retrasar 75 días la aplicación de la ley que prohíbe TikTok. Eso si, lo permitirá si ByteDance vende la empresa.

Por el momento, ni el gobierno chino ni ByteDance se han expresado al respecto; lo cual mantiene las ofertas de Tinsley, de McCourt y de otros posibles empresarios en un estado de absoluta expectativa.

La empresa china se ha quedado sin opciones legales para poder salvar TikTok en los Estados Unidos, esto tiene preocupados a los ejecutivos de ByteDance quienes, a pesar del silencio, tendrán que encontrar una salida que los deje bien posicionados. Y como "todo es política", que TikTok no tome una decisión pronta puede transformarse en represalias de parte del gobierno de Estados Unidos contra China, ya que Trump ya expresó la amenaza en la suba de aranceles.