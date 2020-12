"Desde hace 6 meses padecemos denegación de justicia por los planteos de las empresas que tanto nos han perjudicado y nos siguen endeudando. La situación generada por la pandemia ha empeorado la economía familiar y no podemos pagar cuotas que llegan a los $30.000 y valores móviles de más de un millón de pesos. Nos encaminamos a no poder pagar más. Muchos de nosotros ya no estamos pudiendo pagar y esta situación la ha generado un grupo de poderosos que demuestran que manejan todo. ¡Estamos cansados! Somos consumidores que no hemos tenido respuestas de ningún organismo estatal y no queremos que el Poder Judicial se transforme en objeto de presiones y chicanas, no estamos de acuerdo con el accionar dilatorio y necesitamos un freno urgente", dice un parte del documento que se presentado este jueves al máximo tribunal de justicia de la provincia.

Planes de ahorro1.jpg

La abogada Mariela González, referente del colectivo, explicó que "siguen sin resolverse los pedidos de las empresas automotrices para apartar a la juez Fabiana Martinelli, a quien cuestionan que es poseedora de un plan, argumento que ya rechazó la Cámara de Apelaciones. Los jueces son también consumidores, como cualquier persona y con esa excusa de que pueden tener un plan de ahorro, entonces ninguno podría actuar".

"Y si la Corte aceptara apartar a la juez recusada -amplió la letrada- la causa no se caería, sino que pasaría a otro juez. Pero el problema es que hace 6 meses ya que la Justicia no se expide y las cuotas siguen aumentando mientras las empresas no acatan las medidas cautelares por las que tienen que retrotraer los valores de las cuotas a abril de 2018, actualizados por el coeficiente de variación salarial, que es del 65%".

La otra preocupación que han sumado --aseguraron- es que ya han empezado a sufrir intentos de secuestros de los autos por parte de las automotrices

El escrito a presentar a la Corte dice en su parte final: "Las empresas que nos siguen perjudicando son Fiat, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Peugeot, Citroën, Ford, Toyota y Chery".