Nuevo pasaporte argentino: precios, cómo tramitarlo y a qué países no será necesario llevarlo.

N nuevo pasaporte

Esta actualización responde a la incorporación de mejoras tecnológicas y al alineamiento con estándares internacionales de seguridad para documentos de viaje.

Nuevos precios del pasaporte argentino en 2026

Los valores vigentes desde marzo.

1. Trámite regular - $100.000

Entrega a domicilio.

Tarda entre 1 y 2 semanas.

Es la opción más económica.

2. Trámite exprés - $200.000

Entrega en hasta 96 horas hábiles.

También se envía por correo.

3. Trámite al instante - $330.000

Disponible en aeropuertos y en Buquebús.

Se entrega entre 2 y 6 horas, en mano.

Cuáles son los cambios en el pasaporte argentino desde 2026

Argentina estrenó el nuevo pasaporte con mejores medidas de seguridad y una tecnología más avanzada acorde a los estandares de seguridad.

34 páginas en total.

Datos personales grabados a láser, dificultando la falsificación.

Chip sin contacto con información biométrica encriptada.

Diseño azul marino del Mercosur con mapa de América del Sur, Malvinas y Antártida.

Para quienes tienen un pasaporte vigente, no es obligatorio renovarlo, ya que el actual documento sigue teniendo validez hasta su fecha de vencimiento.

Países a los que se puede viajar solo con DNI

Antes de abonar el trámite on line, es conveniente que el usuario revise si tu destino lo exige. Es importante tener en cuenta que los argentinos pueden viajar sin pasaporte a los países del Mercosur ampliado, donde el DNI es suficiente.

Países donde podés entrar solo con DNI

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Esto incluye todos los países limítrofes y otros destinos sudamericanos muy populares que poseen un convenio bilateral.

N nuevos tarifas

Cómo tramitar el nuevo pasaporte argentino

El procedimiento para tramitar en nuevo pasaporte sigue siendo presencial, pero con turnos disponibles online a través del sitio de RENAPER.

1. Sacar turno

Ingresá a renaper.gob.ar o a la app Mi Argentina.

2. Presentarse el día del trámite con la siguiente documentación.

DNI vigente

Comprobante de pago

Pasaporte anterior (si lo tenés)

3. Entrega y seguimiento

Te dan una constancia del trámite.

Podés seguir el estado online con tu ID.

Es importante tener en cuenta que para el pasaporte de menores, deben presentarse con padre, madre o tutor, o bien una autorización certificada.