Nuevo pasaporte argentino: precios, cómo tramitarlo y a qué países no será necesario llevarlo.

El pasaporte argentino 2026 llega con muchas novedades que deberán ser tenidas en cuenta por miles de viajeros a quienes se les acerca el vencimiento de ese documento. Aquellos que deben renovarlo o sacar el pasaporte por primera vez se encontrán con la noticia de que tiene nuevos precios y el trámite incorpora cambios importantes.
Las personas que se encuentren planificando un viaje o que ya saben que pasaporte está próximo a vencer, tienen a su alcance esta guía actualizada que les puede servir para decidir cuándo y cómo gestionar el nuevo documento, cuánto cuesta actualmente y a qué destinos podrán viajar presentando solo el DNI.
La actualización del nuevo pasaporte arrancó el 6 de marzo pasado, fecha en que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) puso en vigencia un nuevo esquema tarifario, con incrementos a partir del 32% al 42,8%, según la modalidad que el usuario elija.
Esta actualización responde a la incorporación de mejoras tecnológicas y al alineamiento con estándares internacionales de seguridad para documentos de viaje.
Nuevos precios del pasaporte argentino en 2026
Los valores vigentes desde marzo.
1. Trámite regular - $100.000
- Entrega a domicilio.
- Tarda entre 1 y 2 semanas.
- Es la opción más económica.
2. Trámite exprés - $200.000
- Entrega en hasta 96 horas hábiles.
- También se envía por correo.
3. Trámite al instante - $330.000
- Disponible en aeropuertos y en Buquebús.
- Se entrega entre 2 y 6 horas, en mano.
Cuáles son los cambios en el pasaporte argentino desde 2026
Argentina estrenó el nuevo pasaporte con mejores medidas de seguridad y una tecnología más avanzada acorde a los estandares de seguridad.
- 34 páginas en total.
- Datos personales grabados a láser, dificultando la falsificación.
- Chip sin contacto con información biométrica encriptada.
- Diseño azul marino del Mercosur con mapa de América del Sur, Malvinas y Antártida.
Para quienes tienen un pasaporte vigente, no es obligatorio renovarlo, ya que el actual documento sigue teniendo validez hasta su fecha de vencimiento.
Países a los que se puede viajar solo con DNI
Antes de abonar el trámite on line, es conveniente que el usuario revise si tu destino lo exige. Es importante tener en cuenta que los argentinos pueden viajar sin pasaporte a los países del Mercosur ampliado, donde el DNI es suficiente.
Países donde podés entrar solo con DNI
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
Esto incluye todos los países limítrofes y otros destinos sudamericanos muy populares que poseen un convenio bilateral.
Cómo tramitar el nuevo pasaporte argentino
El procedimiento para tramitar en nuevo pasaporte sigue siendo presencial, pero con turnos disponibles online a través del sitio de RENAPER.
1. Sacar turno
- Ingresá a renaper.gob.ar o a la app Mi Argentina.
2. Presentarse el día del trámite con la siguiente documentación.
- DNI vigente
- Comprobante de pago
- Pasaporte anterior (si lo tenés)
3. Entrega y seguimiento
- Te dan una constancia del trámite.
- Podés seguir el estado online con tu ID.
Es importante tener en cuenta que para el pasaporte de menores, deben presentarse con padre, madre o tutor, o bien una autorización certificada.