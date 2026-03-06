El nuevo precio del pasaporte argentino tras el aumento que definió el gobierno nacional

Pasaporte ordinario: $100.000

$100.000 Pasaporte exprés: $200.000

$200.000 Pasaporte de resolución inmediata: $330.000

Las modalidades más rápidas permiten reducir significativamente los tiempos de entrega del documento, aunque implican un costo mayor por el servicio de urgencia.

Nuevos precios para tramitar el pasaporte El Gobierno definió nuevos valores para el pasaporte. Foto: ilustrativa

Otros documentos de viaje

Según Noticias Argentinas, el nuevo cuadro tarifario también incluye los documentos de viaje para personas refugiadas, apátridas o extranjeros, que tendrán un valor de $100.000, equiparado al costo del pasaporte ordinario.

Por qué se actualizó el valor

Desde el RENAPER explicaron que el aumento responde a la necesidad de actualizar los costos del sistema de emisión y mantener los estándares internacionales de seguridad en los documentos de viaje.

Los pasaportes argentinos incorporan tecnología biométrica, medidas de seguridad avanzadas y estándares internacionales, lo que requiere inversiones constantes en equipamiento y procesos de producción.

Vigencia del pasaporte argentino

El documento mantiene su período de validez habitual:

10 años para personas mayores de 18 años

5 años para menores de edad

Las autoridades recordaron que el pasaporte es el documento oficial necesario para viajar al exterior, excepto en países del Mercosur donde los argentinos pueden ingresar con DNI vigente.