El nuevo precio del pasaporte argentino tras el aumento que definió el gobierno nacional

El Gobierno nacional actualizó los precios del pasaporte argentino y estableció un nuevo cuadro tarifario para todos los trámites vinculados a este documento. La medida fue oficializada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial y ya rige en todo el país.
Con este ajuste, el pasaporte ordinario tendrá un costo de $100.000, mientras que las versiones exprés y de resolución inmediata también registrarán aumentos.
Nuevos precios para tramitar el pasaporte
Según el esquema actualizado, estos serán los valores vigentes para obtener el documento de viaje:
- Pasaporte ordinario: $100.000
- Pasaporte exprés: $200.000
- Pasaporte de resolución inmediata: $330.000
Las modalidades más rápidas permiten reducir significativamente los tiempos de entrega del documento, aunque implican un costo mayor por el servicio de urgencia.
Otros documentos de viaje
Según Noticias Argentinas, el nuevo cuadro tarifario también incluye los documentos de viaje para personas refugiadas, apátridas o extranjeros, que tendrán un valor de $100.000, equiparado al costo del pasaporte ordinario.
Por qué se actualizó el valor
Desde el RENAPER explicaron que el aumento responde a la necesidad de actualizar los costos del sistema de emisión y mantener los estándares internacionales de seguridad en los documentos de viaje.
Los pasaportes argentinos incorporan tecnología biométrica, medidas de seguridad avanzadas y estándares internacionales, lo que requiere inversiones constantes en equipamiento y procesos de producción.
Vigencia del pasaporte argentino
El documento mantiene su período de validez habitual:
- 10 años para personas mayores de 18 años
- 5 años para menores de edad
Las autoridades recordaron que el pasaporte es el documento oficial necesario para viajar al exterior, excepto en países del Mercosur donde los argentinos pueden ingresar con DNI vigente.