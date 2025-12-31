Nueva teoría afirma lo imposible: estamos viviendo en una simulación

realidad simulada

Para organizar estas complejas relaciones, Wolpert emplea gráficos dirigidos, mapas de conexiones donde las flechas indican qué mundo simula a cuál. A diferencia de las visiones tradicionales que imaginan una torre de simulaciones unas sobre otras, estos gráficos permiten cadenas infinitas y círculos cerrados. Esto transforma la vieja narrativa de creadores y creaciones en una red vasta de relaciones computacionales donde el punto de partida se desvanece y la distinción entre lo real y lo virtual pierde nitidez.

Dentro de este esquema, surge el problema de los observadores idénticos. Si un ordenador reproduce cada detalle medible de un universo, el observador situado dentro de la ejecución y el que está fuera comparten la misma historia, memoria y percepción. Ningún experimento físico podría distinguir entre la versión original y la copia, lo que sugiere que las discusiones sobre una única existencia verdadera o un "yo" auténtico podrían carecer de fundamento bajo estas reglas de equivalencia computacional.

Cifrado de datos y límites físicos

A pesar de la precisión de las definiciones formales, ciertos interrogantes permanecen sin respuesta debido a la naturaleza de los algoritmos indecidibles. El documento explora el uso de encriptación homomórfica, la cual permitiría realizar cómputos sobre datos ocultos o revueltos. Esto implica que los posibles arquitectos de una simulación podrían no tener acceso a los resultados de su propia creación sin una clave específica, separando la ejecución técnica del entendimiento o control sobre lo que sucede dentro del programa.

Finalmente, aunque el marco aclara lo que permiten las matemáticas, las limitaciones físicas reales siguen vigentes. Los ordenadores requieren energía y memoria, recursos que crecerían exponencialmente al intentar imitar un cosmos completo. Por tanto, aunque la lógica formal admite estas posibilidades vertiginosas, queda por ver si las leyes de la termodinámica permiten construir las máquinas necesarias para poner a prueba tales hipótesis fuera del papel.