Nueva medida de Mark Zuckerberg para Facebook: implementará el sistema de Elon Musk de X

"Es hora de volver a nuestras raíces alrededor de la libre expresión. Estamos reemplazando los verificadores de hechos con notas comunitarias, simplificando nuestras políticas y centrándonos en reducir los errores", escribió Zuckerberg en su cuenta oficial de Instagram junto con un audiovisual explicando la razón de la nueva medida.

Embed - Mark Zuckerberg en Instagram: "It's time to get back to our roots around free expression. We're replacing fact checkers with Community Notes, simplifying our policies and focusing on reducing mistakes. Looking forward to this next chapter."