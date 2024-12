No todo lo que brilla es oro: guardó una piedra por años convencido de que contenía oro pero resultó ser más valiosa

Tras llevar la piedra al Museo de Melbourne rendido por la dureza de la misma, el geólogo Dermot Henry analizó la roca e inmediatamente identificó que no se trataba de una pepita de oro sino de un auténtico meteorito ''Tenía un aspecto esculpido y con hoyuelos... eso se forma cuando pasan a través de la atmósfera, se están derritiendo en el exterior y la atmósfera los esculpe".

Una extraña piedra que parecìa oro pero resultó ser un meteorito.webp

Además, Henry explicó que en muchos casos se trata de simples rocas y actualmente son solamente dos las muestras llevadas al museo que resultaron ser meteoritos reales. ''Si vieras una roca como ésta en la tierra y la recogieras, no debería ser tan pesada'' según lo explicado por Bill Birch, geólogo encargado del análisis e investigación de minerales, rocas y meteoritos inusuales del museo de Melbourne.

Datos obtenidos sobre el meteorito Maryborough

El meteorito bautizado como Maryborough, en honor a la ciudad donde fue descubierto, pesa unos 17 kilogramos y se estima que tiene 4.600 millones de años de según lo publicado en el artículo científico desarrollado por los investigadores. Henry y Birch lograron gracias a una sierra de diamante cortar un pequeño trozo que les permitió descubrir su alta composición de hierro que lo convierte en una condrita ordinaria H5, el tipo más común de meteorito.

El meteorito llevaría entre 100 y mil años en la Tierra.jpg

En palabras de Henry, "Los meteoritos son la forma más barata de explorar el espacio. Nos transportan al pasado y nos brindan pistas sobre la edad, la formación y la química de nuestro Sistema Solar (incluida la Tierra)" así como según el tipo de meteoritos podemos conocer cómo de forman las estrellas, cómo se componen los elementos de la tabla periódica y acceder a información muy antigua de nuestro Sistema Solar y el Planeta Tierra.

Todavía no se sabe con exactitud cuántos años lleva en la Tierra y de dónde vino. Se estima que proviene del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter que contiene residuos rocosos, entre ellos meteoritos. El grado de carbono sugiere que lleva en la Tierra entre 100 y 1.000 años. ''El meteorito Maryborough es mucho más raro que el oro, lo que lo hace mucho más valioso para la ciencia'' según investigadores.

El estudio completo sobre el meteorito fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society of Victoria