Un toque de creatividad y sostenibilidad para tu casa

Si tus hijos no los usan más o debes renovar sus cartucheras escolares, los lápices de colores pueden parecer inservibles, sobre todo cuando ya no alcanzan a pintar más de unas pocas líneas. Sin embargo, su uso no tiene por qué terminar ahí. A través de estas ideas de reciclaje puedes darles una nueva vida y, al mismo tiempo, agregar un toque de personalidad a tu decoración de casa.

No tires los lápices de colores viejos crea este diseño tan original para decorar tu casa (1).jpg

Paso a paso para reciclar los lápices de colores y crear esta decoración para tu casa

Los materiales que vas a precisar para hacer esta propuesta de reciclaje con lápices de colores son los siguientes: