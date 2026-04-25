"No tienen límites": el revelador audio de Verónica Ojeda que apunta contra Claudia Villafañe, Gianinna y Dalma

El audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque

Según el material que fue incorporado al expediente, Ojeda se comunicó con Luque preocupada por los cambios de humor y el estado anímico de Maradona, a quien había visitado en la estancia de Brandsen, en La Plata. Según su relato, Diego había pasado el fin de semana “bajón”, pero dentro de lo esperable, hasta que se produjo un cambio repentino en su conducta.

diego maradona Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en su residencia del barrio San Andrés.

“Doc, yo justamente te estaba pidiendo si le podías hacer algunos análisis para ver qué estaba pasando”, dice Ojeda en el audio. Además, describe a un Maradona que alternaba momentos de depresión con períodos en los que aparentaba estar mejor, aunque afectado por la soledad.

En sus dichos, Verónica Ojeda plantea la sospecha y dice: "Algo pasó en el medio que no nos enteramos". Inmediatamente, alude directo a Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, a quienes acusa de que "no tienen límites". Luego, Ojeda afirma: "Espero que sea un mal pensamiento mío, que no sea nada que le hayan puesto ellas o algo de beber. Fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro”.

El audio de Ojeda abre la hipótesis de una posible intoxicación que ahora vuelve a estar bajo la lupa judicial. A la vez, la ex pareja del campeón del mundo considera que se trata de "cosas secundarias, pequeñas, pero que no dejan de ser importantes".

Embed - “ ": “” El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió este jueves un audio en el que se escucha a Verónica Ojeda acusar a Claudia Villafañe y a Gianinna de “intoxicar” a Diego Armando Maradona. #NoticiasArgentinas @noticias.argentinas “ ": “” El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió este jueves un audio en el que se escucha a Verónica Ojeda acusar a Claudia Villafañe y a Gianinna de “intoxicar” a Diego Armando Maradona. #NoticiasArgentinas sonido original - Noticias Argentinas - Noticias Argentinas

El deterioro de salud de Maradona en sus últimos días

Por otro lado, en su descripción de aquellos días volvió a referirse a las hijas de Maradona y su madre: "Pueden hacer millones de cosas", aunque advirtió que su objetivo y el de su entorno era mantener a Diego contenido y cuidado.

En el audio, cuenta que debió insistir para que Maradona se levantara de la cama y se trasladara hasta el sillón del living, donde también lo esperaba su hijo en común, Diego Fernando. Sin embargo, el futbolista se mostraba desorientado y confundía a Dieguito con un nieto, por lo que el niño le respondíó: "¡Yo soy Dieguito, papá!".

Veronica Ojeda y Dieguito Fernando

Esa escena fue relatada en la audiencia, y fue utilizada por la querella para exponer el deterioro del ídolo en los meses previos a su muerte. El audio fue expuesto por Luque mientras declaraba frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, con el objetivo de refutar los dichos de Gianinna, que lo acusó de “rey de manipulación” y “gran actor”.

Fuente: Agencia Noticias Arentinas.