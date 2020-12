No se autorizará ninguna fiesta para el 24 y el 31

"No se van a autorizar fiestas". Contundente, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad Néstor Majul, advirtió que no se ha autorizado ni se autorizará ningún tipo de fiesta tanto para el 24 como para el 31 de diciembre. También fue tajante al explicar que los boliches bailables no pueden funcionar como tales aunque sí reconvertirse en restaurantes.