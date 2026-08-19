"No saben lo que las amo": el triste y emotivo mensaje de Tomás Masó Tillar en redes sociales

El fallecimiento de las hermanas Masó Tillar y de la madre de las mismas, Ariadna Tillar, causó mucho dolor en la provincia. Ahora Tomás Masó Tillar, las despidió en redes sociales con un sentido posteo en Instagram.
Madre e hijas viajaban en la camioneta que protagonizó el accidente fatal en la ruta 60. Juana falleció por las graves heridas este lunes 17 por la tarde, y Rosario sufrió muerte cerebral en las últimas horas. Por otro lado, Ariadna perdió la vida este martes 18 en el hospital Perrupato, donde se encontraba en cuidados intensivos.
¿Qué mensaje publicó en redes Tomás Masó Tillar?
No quería y jamás hubiera pensado hacer esto: despedirme de mis hermanitas y mi mamá, mi mundo, mis mujeres. Las que me esperaban cuando venía de trabajar, las que se enojaban si venía tarde, las que me llamaban a cualquier hora para saber de mí, por las que hubiera dado mi vida.
Por favor, lo único que pido es que descansen y sigan juntas como lo hacían cuando estaban acá, y cuídenme como lo hacían. Sé que no voy a ser el mismo después de todo esto, pero no dejen que nos caigamos y dennos fuerza a toda la familia.
Las voy a amar toda mi vida. Gracias por ser las personas que fueron; la gente las ama y yo no saben lo que las amo. No hay texto para explicar el dolor que tengo y con el que voy a vivir el resto de mi vida. Acá vamos a seguir con el papi por ustedes.
¡GRACIAS POR TODO, MIS VIDAS! Q.E.P.D.
JUANA MASÓ
ROSARIO MASÓ
ARIADNA TILLAR.
No se merecían esto.
¿Cómo ocurrió el siniestro vial?
El conductor de la Volkswagen T-Cross, Martín Omar Tillar, sufrió lesiones y fue derivado al Hospital Lagomaggiore para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.
Tillar viajaba acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y las dos hijas de esta última: Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, respectivamente.
De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.
En total se enviaron 6 ambulancias para asistir a las víctimas del choque frontal en la Ruta 60. El despliegue médico permitió estabilizar a los heridos en el sitio antes de activar los traslados pertinentes hacia las distintas guardias médicas de la provincia.
De las 6 personas que fueron asistidas por las ambulancias, Fernández Mercau falleció camino al Hospital Central; las hermanas Masó Tillar perdieron la vida el lunes, y la madre de las mismas (Ariadna Tillar) falleció este martes. Mientras tanto, Marín Omar Tillar y su esposa Florencia Bettalemmi permanecen internados.
En pocas palabras
- Fallecimiento de 3 familiares: se informa sobre la muerte de Ariadna Tillar y sus hijas Rosario y Juana tras un choque fatal.
- Despedida emotiva: Tomás Masó Tillar publicó un sentido mensaje en redes sociales para despedir a sus seres queridos.
- Detalles del siniestro: el accidente ocurrió en la Ruta 60 en Maipú, involucrando un vuelco y un choque frontal con otra víctima fatal.