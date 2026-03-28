No los tires: el uso que les puedes dar a los restos de café que te harán ahorrar en productos de limpieza

cafetera con café Cuando prepares un café procura no tirar los restos.

El uso que les puedes dar a los restos de café que te harán ahorrar en productos de limpieza

Generalmente, tiramos los residuos del café en la basura sin saber que hay muchas maneras de aprovecharlos. Te contamos algunas de ellas, ideales para la limpieza.

El café es excelente para eliminar cualquier tipo de olor gracias a su perfumado aroma. Si así lo deseas, solo necesitas un poco de residuo seco de café en un recipiente y colocarlo en la zona donde quieras quitar el mal olor, puede ser en la heladera o incluso en un mueble. Además, usarlo en bolsa de basura actuará de manera efectiva tapando los malos olores.

restos de café Los restos de café son muy buenos para la limpieza y la jardinería.

Por otro lado, ayuda a limpiar restos de sartenes y bandejas de horno. Pues al cocinar, algunos alimentos, se quedan pegados en las sartenes y bandejas y a la hora de limpiarlos, el detergente no es suficiente para deshacerse de la grasa o comida pegada.

Para ello es muy útil el uso de los restos del café, ya que son ligeramente abrasivos y con la ayuda de una esponja podrás dejar todo limpio y reluciente.

Finalmente, si tienes que reparar los arañazos en tus muebles de madera oscura, usa un poco de algodón humedecido con el café y aplica en los arañazos, deja actuar por diez minutos y limpia la superficie.