No los tires: el uso que les puedes dar a los restos de café que te harán ahorrar en productos de limpieza

Cada mañana, tras levantarnos y prepararnos para salir a trabajar o estudiar, el mejor ritual es preparar una cafetera con café. Luego del placer que genera su aroma y el primer sorbo que nos prepara para el día, toca limpiar la cafetera y ¿tirar el café?
Por supuesto que no. Gracias al reciclaje, la mayoría de los productos que tenemos y consumimos en casa tienen una segunda vida siempre y cuando sepamos cómo usarlos. En este caso, el café, además de tener reconocidos beneficios en la jardinería, los tiene sobre todo en los trucos de limpieza.
De cierta forma, podría decirse que el café es el nuevo bicarbonato de sodio. Ese producto tiene beneficios increíbles en la limpieza. Pero ahora, ya no es necesario productos caros de limpieza ni tampoco comprar bicarbonato, tan solo usando los restos de café que te queden en la cafetera podrás ahorrarte mucha plata y tiempo, porque su efectividad es del 100%.
El uso que les puedes dar a los restos de café que te harán ahorrar en productos de limpieza
Generalmente, tiramos los residuos del café en la basura sin saber que hay muchas maneras de aprovecharlos. Te contamos algunas de ellas, ideales para la limpieza.
El café es excelente para eliminar cualquier tipo de olor gracias a su perfumado aroma. Si así lo deseas, solo necesitas un poco de residuo seco de café en un recipiente y colocarlo en la zona donde quieras quitar el mal olor, puede ser en la heladera o incluso en un mueble. Además, usarlo en bolsa de basura actuará de manera efectiva tapando los malos olores.
Por otro lado, ayuda a limpiar restos de sartenes y bandejas de horno. Pues al cocinar, algunos alimentos, se quedan pegados en las sartenes y bandejas y a la hora de limpiarlos, el detergente no es suficiente para deshacerse de la grasa o comida pegada.
Para ello es muy útil el uso de los restos del café, ya que son ligeramente abrasivos y con la ayuda de una esponja podrás dejar todo limpio y reluciente.
Finalmente, si tienes que reparar los arañazos en tus muebles de madera oscura, usa un poco de algodón humedecido con el café y aplica en los arañazos, deja actuar por diez minutos y limpia la superficie.