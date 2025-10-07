No lo vas a creer pero comer papas fritas tiene sus beneficios

Sin embargo, en cantidades moderadas y preparadas de manera adecuada, las papas fritas pueden tener algunos beneficios.

Las papas fritas son una fuente significativa de carbohidratos, que son esenciales para proporcionar energía al cuerpo.

Estos carbohidratos son necesarios para el funcionamiento óptimo del cerebro y los músculos, haciendo de las papas fritas una opción rápida para recuperar energía después de un esfuerzo físico intenso.

Además, las papas contienen varias vitaminas y minerales que son beneficiosos para la salud. Entre ellos, la vitamina C y las vitaminas del complejo B, que juegan roles cruciales al sistema inmunitario y al metabolismo.

Las papas también son ricas en potasio, un mineral vital para el buen funcionamiento del corazón y los músculos, así como para mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

papas2 Con moderación. Las papas fritas tienen varios beneficios siempre y cuando se consuman con moderación.

Siempre desde el recordatorio importantísimo de consumir las papas fritas con mucha moderación, el método de preparación puede influir significativamente en el perfil nutricional de las papas fritas.

Por ejemplo, utilizar aceites más saludables, como el aceite de oliva, puede aumentar el contenido de grasas monoinsaturadas beneficiosas, que ayudan a reducir el colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular.

No hay que ignorar que las papas fritas también pueden ser parte de una dieta balanceada cuando se consumen con moderación.

Incorporarlas ocasionalmente como capricho puede ayudar a mantener una relación saludable con la comida, evitando sentimientos de privación que a menudo conducen en hábitos alimentarios poco saludables.

Aunque las papas fritas no son un superalimento, pueden ofrecer ciertos beneficios nutricionales y emocionales cuando se disfrutan con moderación y como aparte de una dieta equilibrada.

Al optar por métodos de cocción más saludables y controlar las porciones, se puede disfrutar de este alimento tan popular sin mucha culpa.

Fuente: elnacional.cat