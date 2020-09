La situación de afecta a unos 150 productores ganaderos y agropecuarios mendocinos. Pese a que han pedido de todas las maneras posibles que el Gobierno puntano los habilite a cruzar la frontera, siempre se encontraron con el cierre total de la vecina provincia. A esta altura denuncian que ya se les mueren los animales de sed y que les han desvalijado sus propiedades que parecen abandonadas. Por eso, el martes harán un corte en la ruta 7.

En medio de este panorama, el productor Leonardo Bonet, explicó en una nota concedida al Diario La Nación que logró ingresar a su campo en San Luis y se encontró con un panorama desolador: 35 cabezas de ganado habían muerto de hambre y sed culpa de que por las trabas de la provincia puntana él no podía cruzar. Ahora perdió con la muerte de los animales $1,5 millones, según dijo.

En marzo , cuando se decretó la cuarentena, Bonet se fue a su casa en Mendoza, pero no pudo volver a ingresar al campo hasta julio. Si bien los animales habían quedado al cuidado de una persona, no contaba con los recursos indispensables para atender las necesidades urgentes.

"Si yo hubiese entrado antes, no hubiese pasado esto. Las pérdidas hoy son sobre $1,5 millones y no es por desidia, fue por el impedimento de poder entrar a la provincia con un protocolo más flexible. Hubiese sido evitable si me dejaban entrar y no tenía que hacer la cuarentena", apuntó en la nota con La Nación.

Antes de poder ingresar a San Luis, el productor debió pasar 14 días en un hotel para cumplir con los protocolos sanitarios exigibles por esa provincia. "Para que me dejaran entrar tuve que mandar muchos correos solicitando permisos para ingresar y la primera vez lo pude hacer recién el 17 de julio, después de hacer la cuarentena en un hotel que yo pagué y me salió $25.000", contó. Después de esa visita que había hecho para proveer de suministros y víveres al empleado, había intentado ingresar nuevamente, pero no lo consiguió hasta el fin de semana pasado cuando ya era tarde para salvar el ganado.

"Lo único que tengo en la cabeza es que no se me mueran más animales. Es una situación triste ver cómo pierdes tu capital. Más que ser ganadero, esto para mí es una pasión, pero es muy triste ver que se te mueren", describió el productor que normalmente trabaja el campo con dos personas, una que es de Mendoza, pero que ahora no está empleándola por la restricción en el ingreso.

Somos puntanos por elección, pero San Luis nos está soltando la mano al no flexibilizar el ingreso de los productores. Entiendo la pandemia y el cuidado de la población, pero lo que no es entendible es que tengamos que suplicar para poder entrar a nuestros campos. Queremos ingresar y necesitamos que nos flexibilicen la circulación para poner el motor de la economía en marcha