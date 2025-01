No es La Quiaca: el pueblo más norteño de Argentina que ni siquiera sale en algunos mapas

Un dato llamativo y colorido a la vez es que la alimentación de quienes viven en El Angosto sale de cultivos hidratados a través del sistema de acequias, como las que se usan en gran parte de Mendoza.

el angosto 2.JPG Vista aérea del camino para llegar a El Angosto. / La Puna 940

El pueblo al que hacemos referencia conecta con la naturaleza 100%. No hay señal de teléfonos celulares, no funciona el sistema de geolocalización satelital GPS y de internet ni hablemos, ya que no hay ni siquiera 3G.

Entonces, cuando se quiere hace alusión a la extensión territorial de Argentina, de sur a norte, ya no hay que decir "de Ushuaia a La Quiaca". Lo correcto es "De Puerto Almanza (el más sureño) a El Angosto".

Cómo llegar a El Angosto, el pueblo más norteño de Argentina

En cuanto al límite geográfico de esta tierra jujeña, hacia el norte están los cerros Chaupiorco y Branqui. Justamente en lo más alto del Branqui está el comienzo de Bolivia, según consigna Argentina Turismo.

el angosto.jpg La capilla de El Angosto.

Saben bien los visitantes que han querido llegar a El Angosto que no es empresa fácil. Todo lo contrario. El camino es difícil de transitar y no pocas veces quedan cortados por las consecuencias de las lluvias.

De todos modos, quienes quieran ir tienen que tomar la Ruta Provincial 5 hacia el oeste desde Santa Catalina, rumbo a La Ciénega. Girar luego al norte y manejar con mucha precaución, ya que el camino posee curvas pronunciadas y cornisas hasta llegar. Hay precipicios por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.