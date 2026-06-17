No es el árbol limonero: la planta con aroma a limón que crece en maceta y no exige cuidados de jardinería

geranio limon Geranio limón, la planta con aroma cítrico que llega para destronar al árbol limonero.

En sintonía, su agradable olor cítrico para los humanos representa una barrera natural para insectos como mosquitos, moscas, pulgas y garrapatas, por lo que encontraremos un beneficio estético pero también un potente repelente.

Desde el punto de vista ornamental, el geranio limón destaca por sus atractivas hojas verdes de bordes recortados, las cuales se complementan durante los meses más cálidos con delicadas flores en tonos rosados o lilas suaves.

En lo que concierne a los pocos cuidados de jardinería que demanda, esta planta necesita una buena cantidad de iluminación diaria. Para prosperar con fuerza, este ejemplar exige una exposición directa a la luz solar de al menos seis horas diarias, además de ubicarse en entornos con una buena circulación de aire.

geranio citronela Este ejemplar crece a la perfección tanto en maceta como en el suelo del jardín.

En cuanto a su mantenimiento, el geranio citronela puede cultivarse tanto de forma directa en la tierra del jardín como en macetas colocada en balcones o terrazas, siempre y cuando se le provea un sustrato de textura ligera que garantice un drenaje óptimo, impidiendo la acumulación excesiva de agua.