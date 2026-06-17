No es el árbol limonero: la planta con aroma a limón que crece en maceta y no exige cuidados de jardinería

Cuando pensamos en disfrutar de una fragancia cítrica en el jardín, el balón o la terraza, solemos imaginar un árbol limonero, algo inviable para quienes habitan en departamentos o disponen de espacios reducidos. Sin embargo, existe una alternativa perfecta, una planta que se adapta sin problemas a la vida en maceta y destaca por su asombrosa facilidad de cultivo.
Esta es la planta con aroma a limón que podés cultivar en maceta
Si buscás una planta con aroma a cítrico que perfume cada rincón de tu casa o departamento y no querés un ejemplar que demande mucho cuidado como el limonero, la especie indicada es el geranio limón, también conocido como geranio citronela.
Esta planta es una variedad que cautiva por el intenso perfume frutal que desprende al menor roce con sus hojas y por su alto valor ornamental. Es una especie perenne, perteneciente a la familia de las geraniáceas, originaria del sur de África, y cuenta con un ritmo de crecimiento notablemente acelerado, alcanzando alturas que oscilan entre los 50 centímetros y el metro.
En sintonía, su agradable olor cítrico para los humanos representa una barrera natural para insectos como mosquitos, moscas, pulgas y garrapatas, por lo que encontraremos un beneficio estético pero también un potente repelente.
Desde el punto de vista ornamental, el geranio limón destaca por sus atractivas hojas verdes de bordes recortados, las cuales se complementan durante los meses más cálidos con delicadas flores en tonos rosados o lilas suaves.
En lo que concierne a los pocos cuidados de jardinería que demanda, esta planta necesita una buena cantidad de iluminación diaria. Para prosperar con fuerza, este ejemplar exige una exposición directa a la luz solar de al menos seis horas diarias, además de ubicarse en entornos con una buena circulación de aire.
En cuanto a su mantenimiento, el geranio citronela puede cultivarse tanto de forma directa en la tierra del jardín como en macetas colocada en balcones o terrazas, siempre y cuando se le provea un sustrato de textura ligera que garantice un drenaje óptimo, impidiendo la acumulación excesiva de agua.