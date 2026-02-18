No eran 12: cuántos apóstoles tuvo Jesús según la Biblia y las escrituras

En el Evangelio de Lucas, se menciona también que Jesús designó a otros 72 discípulos o discípulos y que fueron enviados de dos en dos a las ciudades a las que él pensaba visitar, según el sitio Opusdei.org y el Evangelio de Lucas, capítulo 10.

De hecho, estos discípulos de Jesús tuvieron instrucciones similares a las que recibieron los doce más famosos e incluso los historiadores los llaman apóstoles.

Por último, si bien, no se les llamó apóstoles, en la vida de Jesús hubo un grupo de mujeres muy importantes y que seguían sus mandatos en todo momento. La más importante es María Magdalena. También estuvieron Juana y Susana, a quienes se las menciona como seguidoras que ayudaban a financiar el ministerio.

Los otros discípulos de Jesús

Incluso, después de la muerte y resurrección de Jesús, hubo otros apóstoles: Matías, quien fuese elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote; Bernabé, que es nombrado en el libro de los Hechos y Pablo de Tarso, que se autodenominó apóstol tras tener una visión en el camino a Damasco.

Los 12 apóstoles más conocidos

Más allá de estos apóstoles de Jesús, están los 12 más famosos y que son mencionados en la Biblia: