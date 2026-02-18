Toda la vida, a aquellas personas que han tenido formación religiosa o que, al menos, ha visto alguna de las tantas películas sobre Jesús, se les ha inculcado que él tenía doce apóstoles y que estos fueron los que lo acompañaron en la famosa Última Cena.
Sin embargo, si bien puede haber sido cierta la Última Cena, también no deja de ser verdadero que los discípulos de Jesús fueron más que doce, aunque aquellos que todos conocen fueron su círculo íntimo.
No eran 12: cuántos apóstoles tuvo Jesús según la Biblia y las escrituras
El grupo de apóstoles de Jesús era más amplio que doce, aunque este grupo simbolizaba las doce tribus de Israel y son los más conocidos. Pero hubo otros.
En el Evangelio de Lucas, se menciona también que Jesús designó a otros 72 discípulos o discípulos y que fueron enviados de dos en dos a las ciudades a las que él pensaba visitar, según el sitio Opusdei.org y el Evangelio de Lucas, capítulo 10.
De hecho, estos discípulos de Jesús tuvieron instrucciones similares a las que recibieron los doce más famosos e incluso los historiadores los llaman apóstoles.
Por último, si bien, no se les llamó apóstoles, en la vida de Jesús hubo un grupo de mujeres muy importantes y que seguían sus mandatos en todo momento. La más importante es María Magdalena. También estuvieron Juana y Susana, a quienes se las menciona como seguidoras que ayudaban a financiar el ministerio.
Los otros discípulos de Jesús
Incluso, después de la muerte y resurrección de Jesús, hubo otros apóstoles: Matías, quien fuese elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote; Bernabé, que es nombrado en el libro de los Hechos y Pablo de Tarso, que se autodenominó apóstol tras tener una visión en el camino a Damasco.
Los 12 apóstoles más conocidos
Más allá de estos apóstoles de Jesús, están los 12 más famosos y que son mencionados en la Biblia:
- Simón Pedro: El líder del grupo, un pescador de Galilea.
- Andrés: Hermano de Pedro y también pescador.
- Santiago el Mayor: Hijo de Zebedeo, hermano de Juan (uno de los más cercanos a Jesús).
- Juan: El "discípulo amado", hermano de Santiago y autor de uno de los Evangelios.
- Felipe: De Betsaida, quien llevó a Natanael ante Jesús.
- Bartolomé: A menudo identificado en la Biblia como Natanael.
- Tomás: Famoso por su duda sobre la resurrección ("ver para creer").
- Mateo: El recaudador de impuestos (también llamado Leví).
- Santiago el Menor: Hijo de Alfeo, para distinguirlo del otro Santiago.
- Judas Tadeo: (No confundir con el Iscariote), a veces llamado simplemente Tadeo.
- Simón el Zelote: Pertenecía a un grupo político radical que se oponía a Roma.
- Judas Iscariote: el responsable de traicionar a Jesús. Fue reemplazado después de su muerte.