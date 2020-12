No, el consumo razonable de alcohol no compromete la respuesta inmune a la vacuna rusa contra el coronavirus, ni a ninguna otra

Luego de las declaraciones de la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova, quien recomendó reducir el consumo de alcohol tras la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V, algunos medios afirmaron que el Gobierno ruso prohibió el consumo de alcohol después de la inyección.

Sin embargo, el Gobierno ruso recomendó esta política, no la prohibió, y según los especialistas consultados por Chequeado , un consumo razonable de alcohol no reduce la respuesta inmune a las vacunas.

Sí existen evidencias científicas que señalan que un consumo excesivo y crónico de alcohol reduce la respuesta inmune.

Tras las declaraciones de la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova el viernes último, algunos medios publicaron que, tras la aplicación de la vacuna que está desarrollando Rusia contra el coronavirus, Sputnik V, no se podrá tomar alcohol durante 42 días. Sin embargo, la funcionaria habló de “recomendación”, no de prohibición. Según los especialistas consultados por RedDes, el consumo razonable de alcohol no compromete la respuesta inmune de la vacuna Sputnik V ni de ninguna otra.