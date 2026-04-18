Ni suciedad, ni tierra: qué significa que las patas de tu perro estén "oxidadas"

Cuando una mascota se lame las patas de forma persistente, deposita porfirina sobre el pelo. Al entrar en contacto con el aire, el hierro se oxida, tiñendo el pelaje de ese color marrón rojizo tan característico.

Pero a lo que debes prestarle atención no es a que tu perro tenga las patas rojas en sí, sino a que tu mascota se está lamiendo sus patas mucho más de lo normal.

piel, perro Debes prestar atención a tu perro, ya que puede lastimarse solo.

Entender qué significa este comportamiento es crucial para el bienestar de tu mejor amigo. El lamido excesivo suele ser una respuesta a una molestia física o emocional.

Si notas que tu perro presenta este tono cobrizo, el primer paso es acudir al veterinario. Es fundamental identificar la causa raíz para evitar que una simple irritación se convierta en una dermatitis o infección.

Causas del lamido excesivo en los perros