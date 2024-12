Ni refrigerador ni bolsas de plástico: el lugar sagrado para guardar las papas y que duren hasta seis meses

¿Cómo conservar las papas para que no maduren rápido ni se pudran?

De acuerdo al sitio ‘Express’, las papas no deben guardarse ni en el refrigerador ni en una bolsa de plástico. Generalmente, cuando compramos la hortaliza, cometemos el error de no quitarlas de su bolsa e introducirlas directamente en la nevera. Si bien algunos vegetales necesitan el frío de este artefacto, no es el caso de las patatas.

En consecuencia, gracias al truco que ofrece la fuente citada, podrás conservar las papas como el primer día, hasta seis meses después. Este tipo de vegetal necesita circulación de aire, así que no debes asfixiarlas con una bolsa de plástico. Es mejor guardarlas en una bolsa de papel o una malla, fuera del refrigerador o la nevera.