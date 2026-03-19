Ni neumonía, ni tuberculosis: la mujer que tosió 6 meses por algo insólito en su pulmón

Fue entonces cuando el equipo médico decidió realizar una exploración más profunda mediante una radiografía de tórax y una posterior broncoscopía, y lo que encontraron los dejó sin palabras.

Al observar las imágenes, los doctores detectaron una "estructura en forma de bolsa invertida" en el lóbulo superior del pulmón derecho. Al proceder con la extracción, descubrieron la verdad: el objeto causante de todo el daño era un preservativo.

preservativo.jpg La mujer tenía un preservativo alojado en su pulmón.

El caso tomó tal trascendencia que incluso fue publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es considerado único en la literatura científica.

Afortunadamente, tras la extracción del cuerpo extraño, la paciente comenzó su proceso de recuperación. Aunque el material se rompió durante el procedimiento y requirió limpiezas adicionales para retirar restos, los pulmones pudieron sanar.

La verdad detrás del accidente

La mujer dio explicaciones de lo sucedido. Durante un encuentro íntimo con su esposo (específicamente una felación), el preservativo se soltó accidentalmente. En ese preciso instante, experimentó un episodio repentino de tos o estornudo que provocó que el objeto fuera inhalado con fuerza hacia las vías respiratorias.

Por vergüenza o por no asociar el incidente con sus problemas de salud posteriores, la pareja decidió guardar silencio. Esto permitió que el preservativo permaneciera oculto, acumulando secreciones e infecciones.