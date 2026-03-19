Ni neumonía, ni tuberculosis: la mujer que tosió 6 meses por algo insólito en su pulmón

El mundo de la medicina suele presentar casos que desafían la lógica, pero pocos son tan extraños como el de una mujer de 27 años cuyo caso dejó boquiabiertos a todos. Sucede que lo que comenzó como un cuadro de tos y fiebre terminó en un hallazgo insólito.
La historia transcurrió en el año 2021, cuando una maestra de escuela, cuya identidad se mantuvo en reserva, sufría los síntomas de una infección respiratoria grave.
No todo es lo que parece: la mujer que tenía un preservativo en su pulmón
Ante este panorama, los médicos siguieron el protocolo estándar. Sospecharon de una neumonía y, dada la persistencia, iniciaron un tratamiento agresivo contra la tuberculosis. Sin embargo, la paciente no mostraba mejoría.
Fue entonces cuando el equipo médico decidió realizar una exploración más profunda mediante una radiografía de tórax y una posterior broncoscopía, y lo que encontraron los dejó sin palabras.
Al observar las imágenes, los doctores detectaron una "estructura en forma de bolsa invertida" en el lóbulo superior del pulmón derecho. Al proceder con la extracción, descubrieron la verdad: el objeto causante de todo el daño era un preservativo.
El caso tomó tal trascendencia que incluso fue publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es considerado único en la literatura científica.
Afortunadamente, tras la extracción del cuerpo extraño, la paciente comenzó su proceso de recuperación. Aunque el material se rompió durante el procedimiento y requirió limpiezas adicionales para retirar restos, los pulmones pudieron sanar.
La verdad detrás del accidente
La mujer dio explicaciones de lo sucedido. Durante un encuentro íntimo con su esposo (específicamente una felación), el preservativo se soltó accidentalmente. En ese preciso instante, experimentó un episodio repentino de tos o estornudo que provocó que el objeto fuera inhalado con fuerza hacia las vías respiratorias.
Por vergüenza o por no asociar el incidente con sus problemas de salud posteriores, la pareja decidió guardar silencio. Esto permitió que el preservativo permaneciera oculto, acumulando secreciones e infecciones.