Ni jazmín ni lavanda: las plantas que debes sembrar en septiembre si quieres tener un jardín con colibríes

plantas colibries.jpg Estas son las mejores plantas para atraer colibríes.

Si bien generalmente se sugiere sembrar lavanda o jazmín, en este caso te hablaremos de otras plantas que cumplen con el mismo objetivo y también destacan por su poder ornamenta. A continuación, los ejemplares sugeridos.

Begonia

Si buscas una planta resistente y que florezca todo el año, la begonia es una de las mejores alternativas. Este ejemplar tiene el poder de atraer a los colibríes al jardín gracias a su carácter melífero y a sus flores de color rojo. Estas florecen durante todo el año, siempre que estén situadas en un lugar soleado.

Colibrí.jpg Si quieres tener un jardín repleto de colibríes, estas son las plantas que debes sembrar en septiembre.

Geranios

Otra planta que debes sembrar en el jardín durante este mes para atraer colibríes es el geranio. Con flores de coloración variada y un néctar delicioso para las aves de este tipo, es un ejemplar perfecto para potenciar la belleza del parque. Además, es muy resistente. Lo único a considerar es que debemos estar atento al ataque de plagas.

Lantana

La lantana es un arbusto de flores llamativas con colores que van desde el amarillo hasta el rojo, pasando por el naranja y el rosa. Solo debemos prestar atención a su riego, ya que no tolera el exceso de agua. De esta forma, nuestro jardín no solo recibirá colibríes, sino también abejas y mariposas.

Colibrí (1).jpg Estas flores se destacan por tener un néctar dulce que agrada a los colibríes.

Ave del paraíso

Finalmente, otra planta para sembrar en septiembre es el ave del paraíso, un ejemplar de tallos grandes y alargados, con flores en forma de ave. La Strelitzia reginae se cultiva como una especie ornamental y gracias a su dulce néctar puede atraer a decenas de colibríes al jardín.