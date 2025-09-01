Inicio Sociedad planta
Jardinería

Ni jazmín ni lavanda: las plantas que debes sembrar en septiembre si quieres tener un jardín con colibríes

Cualquiera de estas plantas te asegurará la visita de colibríes al jardín. Además, se destacan por ser de fácil cuidado

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Estas plantas atraerán a los colibríes al jardín.

Estas plantas atraerán a los colibríes al jardín.

Con la llegada de septiembre, nuestros parques se preparan para una explosión de vida y color. Para aquellos que desean ver a los ágiles y fascinantes colibríes revolotear entre sus flores, este es el momento ideal para planificar la siembra de plantas específicas en el jardín.

Estos ejemplares no solo se caracterizarán por atraer a las aves coloridas, sino también por contar con flores que potenciarán la belleza del jardín. Además, dichas plantas crecen rápido y son una apuesta segura para disfrutar de una primavera y un posterior verano lleno de vida y felicidad.

Estas son las 4 mejores plantas para atraer colibríes al jardín

De acuerdo a lo que informan los expertos de Ecología Verde, existen algunas plantas que son ideales para atraer colibríes al jardín y que, en simultáneo, se destacan por sus simples cuidados de jardinería y por sus llamativas flores que realzarán la belleza del parque.

plantas colibries.jpg
Estas son las mejores plantas para atraer colibr&iacute;es.

Estas son las mejores plantas para atraer colibríes.

Si bien generalmente se sugiere sembrar lavanda o jazmín, en este caso te hablaremos de otras plantas que cumplen con el mismo objetivo y también destacan por su poder ornamenta. A continuación, los ejemplares sugeridos.

Begonia

Si buscas una planta resistente y que florezca todo el año, la begonia es una de las mejores alternativas. Este ejemplar tiene el poder de atraer a los colibríes al jardín gracias a su carácter melífero y a sus flores de color rojo. Estas florecen durante todo el año, siempre que estén situadas en un lugar soleado.

Colibrí.jpg
Si quieres tener un jard&iacute;n repleto de colibr&iacute;es, estas son las plantas que debes sembrar en septiembre.

Si quieres tener un jardín repleto de colibríes, estas son las plantas que debes sembrar en septiembre.

Geranios

Otra planta que debes sembrar en el jardín durante este mes para atraer colibríes es el geranio. Con flores de coloración variada y un néctar delicioso para las aves de este tipo, es un ejemplar perfecto para potenciar la belleza del parque. Además, es muy resistente. Lo único a considerar es que debemos estar atento al ataque de plagas.

Lantana

La lantana es un arbusto de flores llamativas con colores que van desde el amarillo hasta el rojo, pasando por el naranja y el rosa. Solo debemos prestar atención a su riego, ya que no tolera el exceso de agua. De esta forma, nuestro jardín no solo recibirá colibríes, sino también abejas y mariposas.

Colibrí (1).jpg
Estas flores se destacan por tener un n&eacute;ctar dulce que agrada a los colibr&iacute;es.

Estas flores se destacan por tener un néctar dulce que agrada a los colibríes.

Ave del paraíso

Finalmente, otra planta para sembrar en septiembre es el ave del paraíso, un ejemplar de tallos grandes y alargados, con flores en forma de ave. La Strelitzia reginae se cultiva como una especie ornamental y gracias a su dulce néctar puede atraer a decenas de colibríes al jardín.

Temas relacionados:

Te puede interesar