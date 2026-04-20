Ni caminata, ni paseo: el juego mental de 10 minutos que agota y estimula a tu perro

Luego, tu perro habrá entendido que hay alimento distribuido en toda la casa, y ahí comenzará a buscar. Como se dijo, esta actividad puede tener los beneficios que se muestran a continuación:

Reducción del cortisol: olfatear activa el sistema parasimpático, lo que reduce las hormonas del estrés.

olfatear activa el sistema parasimpático, lo que reduce las hormonas del estrés. Prevención del deterioro cognitivo: al igual que los humanos que hacen sudokus, un perro que enfrenta desafíos mentales mantiene su cerebro joven por más tiempo.

al igual que los humanos que hacen sudokus, un que enfrenta desafíos mentales mantiene su cerebro joven por más tiempo. Control de la ansiedad: es ideal para días de lluvia o para perros senior que ya no pueden realizar grandes esfuerzos físicos.

mascota, perro El sentido del olfato es uno de los más fuertes en tu mascota.

Además de estimular lo cognitivo de tu perro, este juego de tan solo diez minutos ayuda a fortalecer el vínculo entre mascota y dueño. ¿Estás listo para realizarlo?

El poder del olfato en las mascotas

Para un perro, olfatear no es solo un pasatiempo; es su forma de procesar el mundo. Mientras que los humanos dependemos de la vista, los canes tienen hasta 300 millones de receptores olfativos.

Justamente, el juego, conocido como sembrado de comida, aprovecha este instinto en su máxima expresión. Al obligar al animal a localizar premios escondidos, su cerebro debe trabajar a máxima potencia para filtrar olores, descartar direcciones y resolver el rompecabezas. Justamente, es este trabajo el que lo desgasta.