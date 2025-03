Este es el corte de cabello rejuvenecedor que deben llevar las mujeres con canas

Según cuentan expertos en belleza, el clavicut es el corte de cabello ideal para mujeres que tienen canasy no desean utilizar tintes para ocultarlas. Se trata de un look que favorece especialmente a quienes llevan el pelo liso, debido a que es recto y no requiere de mucho volumen para verse magnífico. Lo único que se debe controlar es el encrespamiento o frizz, ya que alterará la estado de la melena.

Especialistas indican que el clavicut es un corte de pelo midi, lo que significa que su longitud se sitúa entre el mentón y los hombros, llegando justo hasta la clavícula. En consecuencia, esta longitud intermedia lo hace muy favorecedor para casi todos los tipos de rostros, particularmente en mujeres mayores a 40 años, ya que también reduce las líneas de expresión y arrugas.